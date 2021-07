Diretta Italia Serbia/ Streaming video Rai: Preolimpico, Tokyo 2020 in palio

DIRETTA ITALIA SERBIA: CHI PERDE NON VA ALLE OLIMPIADI

Italia Serbia, in diretta dalla Aleksandar Nikolić Hall di Belgrado alle ore 20.30 di stasera, domenica 4 luglio 2021, è la prima finale del torneo Preolimpico di basket in corso nella capitale serba, che promuoverà la vincitrice alle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020. La diretta di Italia Serbia sarà dunque fondamentale: o tutto o niente, chi vince andrà in Giappone mentre chi perde guarderà le Olimpiadi alla televisione.

Il torneo Preolimpico dunque finora è andato esattamente come era previsto: Italia Serbia era la finale prevista e questa davvero sarà. Adesso tocca agli azzurri del c.t. Meo Sacchetti il compito di rovesciare il pronostico per la partita più importante, nella quale la Serbia è considerata favorita per valore tecnico e fattore campo. Il cammino di avvicinamento è stato molto complicato: saltata l’ultima amichevole contro il Venezuela, il girone del Preolimpico si è ridotto a una sola partita a causa del ritiro del Senegal. La sfida contro Porto Rico, infine vinta 90-83, è servita anche a togliere la ruggine, poi ieri la semifinale non ha mai avuto storia ed è stata vinta con un netto e convincente 79-59 contro la Repubblica Dominicana. Oggi però il livello di difficoltà crescerà enormemente: cosa succederà in Italia Serbia?

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppia possibilità per la diretta tv di Italia Serbia, affidata eccezionalmente anche a Rai3 dunque in chiaro per tutti e con la possibilità di mobilità su sito o app ufficiali di Rai Play. Inoltre, ci sarà poi l’appuntamento con la televisione satellitare: sarà Sky Sport Uno, canale al numero 201 del decoder, a trasmettere il match del Preolimpico 2020 di basket. La semifinale potrà essere seguita, ovviamente dagli abbonati, anche con il servizio di diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi ai clienti, basterà utilizzare i dati del proprio abbonamento e attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Serbia dunque non ha bisogno di molte presentazioni. Ci si gioca tutto in una sera, o il ritorno alle Olimpiadi per la prima volta dai tempi dell’argento ad Atene 2004 oppure il digiuno si allungherà (almeno) fino a Parigi 2024. Giocare a basket contro la Serbia a Belgrado non è esattamente la maniera più semplice per conquistare i Giochi, forse l’unico aspetto positivo è che la pressione sarà tutta sugli slavi, per i quali una mancata qualificazione giocando il Preolimpico in casa sarebbe un flop terrificante arrivando dall’argento a Rio de Janeiro 2016. L’Italia finora ha onorato il ruolo di grande rivale della Serbia arrivando in finale, dimostrandosi superiore a Porto Rico e alla Repubblica Dominicana, ma a questo punto ovviamente non sarebbe una grande consolazione fermarci qui. Pesano le assenze di alcuni giocatori di punta, con i quali sulla carta l’Italia avrebbe potuto lottare con più speranze contro i padroni di casa sul parquet di Belgrado. Pensare agli assenti tuttavia sarebbe dannoso: oggi c’è l’ultimo gradino da superare per tornare ai Giochi, non abbiamo nulla da perdere.



