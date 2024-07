OLIMPIADI 2024 PARIGI: FINALMENTE SI PARTE!

È arrivato il momento della presentazione delle Olimpiadi 2024 Parigi: Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo saranno i portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale di venerdì 26 luglio, ma in realtà i Giochi si apriranno di fatto mercoledì 24 con le prime gare, tra cui anche quelle del torneo di calcio maschile. Saranno le terze Olimpiadi che si svolgeranno nella capitale francese dopo quelle del 1900 e quelle del 1924, naturalmente altri tempi; altre tre volte la Francia ha ospitato i Giochi Olimpici invernali nel 1924 a Chamonix, nel 1968 a Grenoble, nel 1992 ad Albertville.

Il programma delle Olimpiadi Estive prevede 32 sport che comprendono 329 eventi. Tra questi c’è la breakdance che farà il suo debutto olimpico. Ci saranno ancora come a Tokyo il surf, lo skateboard e l’arrampicata sportiva. Con il surf che si svolgerà a Tahiti a una distanza di 15.700 chilometri da Parigi nella più grande isola della Polinesia francese, una comunità d’oltremanica della Francia.

La lotta per il medagliere alle Olimpiadi 2024 Parigi dovrebbe essere circoscritta agli Stati Uniti e alla Cina con la Francia padrona di casa pronta a fare incetta di medaglie giocando in casa e la Gran Bretagna, l’Australia, il Giappone e la Germania pronte a cogliere successi di prestigio a Parigi. Francia che ha fatto le cose in grande cercando di seguire ogni dettaglio dall’organizzazione delle Olimpiadi 2024 Parigi, al villaggio olimpico al problema sicurezza che sicuramente non andrà trascurato per un paese più volto colpito dal terrorismo e che non vuole rovinare questa festa dello sport e delle nazioni di tutto il mondo.

OLIMPIADI PARIGI 20924: LE SPERANZE DELL’ITALIA

Iniziano le Olimpiadi 2024 Parigi: nella capitale francese sarà il proseguimento del sogno del barone De Coubertin che fece rinascere le Olimpiadi moderne dall’antica Grecia ad Atene nel 1896. Parigi e poi le prossime Olimpiadi che si svolgeranno a Los Angeles nel 2028 e poi a Brisbane in Australia nel 2032. In mezzo da non dimenticare assolutamente le Olimpiadi invernali del 2026 di Milano-Cortina che si svolgeranno proprio in Italia. E parlando dell’Italia sono tante le speranze del team azzurro che a Tokyo aveva chiusto la kermesse giapponese a quota 40 medaglie con 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi e spera di migliorarsi qui a Parigi.

La maggior parte delle medaglie alle Olimpiadi 2024 Parigi dovrebbe arrivare da nuoto e scherma poi dal ciclismo dall’atletica, dal judo, dalla vela, dal tiro. Grandi speranze nel volley, nel canottaggio, nel tennis, nella pallanuoto, nella ginnastica ritmica. E in altre discipline dove i nostri atleti potrebbero veramente sorprenderci. I nomi di spicco da Jacobs alla staffetta a Tamberi sperando che possa recuperare completamente dall’infortunio che gli è occorso. Da Irma Testa nel pugilato ad Alice Volpi, Tommaso Marini e Arianna Errigo nella scherma passando poi per Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella nel nuoto che in Italia sta rinascendo alla grande, senza ovviamente dimenticarsi di Jannik Sinner che potrebbe veramente farci sognare nel tennis, per un’Italia che con tutti i suoi atleti è pronta a fare incetta di medaglie e regalarci tante emozioni in queste Olimpiadi Parigi 2024…

(Franco Vittadini)