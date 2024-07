OLIMPIADI 2024 PARIGI, ITALIANI IN GARA

Alle Olimpiadi 2024 Parigi gli italiani in gara saranno ovviamente tantissimi: non vediamo l’ora di scoprirli, e ovviamente di sapere chi riuscirà a centrare la medaglia in una kermesse che finalmente può prendere il via dopo tanta attesa. Giorno per giorno su queste pagine andremo a conoscere gli italiani in gara nel corso delle Olimpiadi 2024 Parigi: alcuni attesissimi come possono essere le nazionali di volley e pallanuoto o le stelle dell’atletica Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e tutti gli altri, senza dimenticarsi di Jannik Sinner che per la prima volta partecipa alle Olimpiadi e, da numero 1 del tennis mondiale, è naturalmente tra i grandi favoriti per la medaglia d’oro.

Altri italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi saranno invece tutti da scoprire, perché la cosa bella di ogni edizione dei Giochi è che c’è sempre qualcuno che riesce ad andare oltre attese e possibilità prendendosi la gloria, del resto basta ricordarsi del già citato Jacobs che, arrivato a Tokyo assolutamente sotto traccia, aveva fatto qualcosa di straordinario andandosi a prendere l’oro nei 100 metri e poi replicandolo con la favolosa 4×100. Per questo dunque andiamo a conoscere gli italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi, iniziando ovviamente da mercoledì 24 luglio.

ITALIANI IN GARA MERCOLEDÌ 24 LUGLIO OLIMPIADI 2024 PARIGI

Ecco: mercoledì 24 luglio alle Olimpiadi 2024 Parigi non ci saranno italiani in gara. La giornata di apertura arriva 48 ore prima della cerimonia inaugurale, e a fare da apripista ai Giochi sono due sport di squadra che, avendo un calendario lungo, prendono il via subito. Stiamo parlando di calcio e rugby a 7, in entrambi i casi maschili: purtroppo le nostre nazionali non si sono qualificate a questa rassegna. Spicca soprattutto l’assenza dell’Italia dal calcio, anche se sta diventando una consuetudine: la nostra ultima partecipazione alle Olimpiadi risale al 2008 e dunque sono passati già 16 anni da quella volta.

Come noto, la qualificazione ai Giochi per le nazionali europee si conquista tramite gli Europei Under 21, un torneo nel quale l’Italia fa flop da tempo: nel 2019 ricorderete per esempio la deludente eliminazione in casa nostra, mentre l’anno scorso gli azzurrini non sono riusciti a superare il girone anche a causa di un errore arbitrale lasciato passare a causa dell’assenza del Var. Sia come sia, oggi non ci sono italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi, ma poco male: la kermesse a cinque cerchi ci farà compagnia per le prossime due settimane e ci sarà tutto il tempo perché il tricolore sventoli sulla capitale francese.