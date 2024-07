Piccolo contrattempo per il tennista italiano Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, come riferito da numerosi quotidiani online in queste ore, ha la febbre, di conseguenza non partirà subito per Parigi, dove le Olimpiadi 2024 prenderanno il via fra solo tre giorni. Attenzione però, i giochi olimpici per il campione altoatesino non sono a rischio, si tratta semplicemente di un incidente di percorso che non pregiudicherà più di tanto il cammino di Jannik Sinner in quelle che saranno le sue prime Olimpiadi.

Il problema è che sabato l’atleta dovrà già scendere in campo per il torneo al singolare, di conseguenza bisognerà capire in che stato di forma si presenterà lo stesso, tenendo conto che al grande appuntamento mancano solo 4 giorni. A svelare la notizia è stata l’agenzia Ansa attraverso il proprio sito web, specificando che la partenza del giocatore per le Olimpiadi è stata rinviata, così come confidato da alcune fonti vicine al tennista non meglio precisate. Quando partirà quindi?

JANNIK SINNER, PROBABILE PARTENZA IL 25 LUGLIO

La data maggiormente accreditata è il prossimo 25 luglio, quindi fra 48 ore, e giornata in cui verranno sorteggiati i tabelloni di singolare e di doppio, e si capirà quindi quale sarà l’avversario di Sinner nel primo incontro olimpico. Va comunque specificato che Sinner, come molti sanno, vive a Montecarlo, di conseguenza si tratta di un volo molto breve quello per Parigi.

Resta comunque il fatto che il periodo non è dei più lieti per il campione italiano, reduce da un Wimbledon in cui ha ceduto ai quarti di finale a seguito di un problema di salute, senza comunque specificare nel dettaglio cos’avesse accusato. Certo è che contro Medvedev era stato un incontro durissimo che probabilmente ha messo a dura prova il fisico di Janik Sinner.

JANNIK SINNER, IL RIPOSO IN SARDEGNA E IL TABELLONE

Si è così sottoposto ad un periodo di riposo volando in Sardegna per godersi un po’ di mare e di sole in compagnia della sua fidanzata Anna Kalinskaya, per poi rimettersi ad allenare a Monte Carlo in vista dello show. Sinner ovviamente tiene in maniera importante ai Giochi Olimpici, conscio che ha la grande occasione di potersi a casa la medaglia d’oro sia nel torneo al singolare quanto in quello di coppia, come del resto hanno già dimostrato l’anno scorso gli azzurri vincendo la Coppa Davis.

Il torneo di tennis delle Olimpiadi di Parigi prenderà il via il 27 luglio e andrà avanti fino al 4 agosto, e si disputerà sulla mitica terra rossa dove solitamente si tiene il Roland Garros, uno dei tornei più prestigiosi al mondo assieme a Wimbledon. Ovviamente Janik Sinner sarà una delle 16 teste di serie sui 64 partecipanti, assieme ad altri tennisti del calibro di Alcaraz, Zverev e Djokovic. Fra le teste di serie troviamo anche Lorenzo Musetti, con il numero 14, mentre per il femminile c’è la nostra Jasmine Paolini, reduce da un grandissimo periodo.