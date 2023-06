Italia U21, gol fantasma e rigore non concesso/ Non c’è il VAR: penalizzata contro la Francia

L’assenza del VAR e della Goal Line Technology condanna l’Italia nell’Europeo U21. La formazione di Nicolato perde all’esordio contro la Francia per via di un arbitraggio più che discutibile. Tre i macro errori da parte del direttore di gara: manca un rigore, il gol di Barcola del 2 a 1 è viziato da un evidente fallo in ripartenza su Okoli e nel finale, la ciliegina sulla torta con un colpo di testa di Bellanova con il pallone che prima colpisce il palo e poi varca la linea di porta. Senza, ovviamente, essere visto dal guardalinee, non in posizione. Respinto da un difensore francese, il pallone non viene infatti visto dentro dall’arbitro, che non assegna la rete.

Gli azzurrini giocano una buona gara: subiscono un gran gol da Kalimuendo e poi pareggiano con Pellegri. Nella ripresa, nonostante l’ottima ripartenza della squadra di Nicolato, va in rete la Francia. Barcola sigla il gol ma l’azione è viziata vistosamente da un fallo su Okoli. L’Italia si gioca il tutto per tutto e per i francesi arriva anche un cartellino rosso per un fallo di Badé su Gnonto in una chiara occasione da gol, ma Miretti e Cancellieri falliscono il pari a due passi dalla porta. Nei minuti finali, poi, il gol fantasma di Bellanova.

Nicolato: “Fatico a parlare della partita”

Tanta l’amarezza per il ct dell’Italia U21, Nicolato, che alla Rai al triplice fischio dichiara: “Faccio fatica a parlare della partita oggi, sapete che non è mia consuetudine lamentarmi dell’arbitraggio ma gli episodi hanno inciso parecchio. La Francia è una grande squadra che merita ma la gestione degli episodi ci ha visti sfortunati. Giocare senza VAR oggi? Incredibile, veramente incredibile ma non dobbiamo lamentarci. Siamo una squadra molto forte e andiamo avanti. Ci saremmo meritati qualcosina in più stasera ma ora testa alla Svizzera”.

L’assenza del VAR all’Europeo U21 fa discutere a Cluj, nei salotti televisivi e sui social. La Uefa ha stabilito che la competizione sarebbe stata senza tecnologia per costi logistici e di gestione troppo elevati. Così come il VAR, agli Europei si registra anche l’assenza della goal line technology. E sui social non mancano i paragoni con l’arbitraggio di Italia-Corea 2002. “Questo arbitro, a quanto pare, in confronto a Byron Moreno è un dilettante” scrivono utenti su Twitter. E ancora: “Mi state dicendo che nel 2023 un Europeo che qualifica alle Olimpiadi può essere deciso dall’assenza di Var e Goal Line Technology? Stiamo scherzando vero?”.











