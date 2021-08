Olimpiadi in tv, Tokyo 2020/ Streaming video, come seguire le gare di oggi, 1 agosto

Oggi, domenica 1 agosto, si apre una nuova giornata di grandi emozioni per Olimpiadi di Tokyo 2020: abbiamo ormai scollinato nella “fase finale” di questa 32^ edizione dei giochi ma pure sono ancora tante le gare e gli azzurri che potrebbero regalarci un’emozione. Ma come seguire minuto per minuto le prove delle Olimpiadi in tv e dunque tutti gli appuntamenti di Tokyo 2020 in streaming video? E’ presto detto: il riferimento principale per gli appassionati italiani per le Olimpiadi Tokyo 2020 sarà Discovery+ che offrirà in esclusiva in streaming video e solo in abbonamento copertura completa con tutte le gare, per oltre 3000 ore di diretta. Il sevizio pure sarà accessibile anche per chi ha sottoscritto abbonamento a Eurosport player (i canali Eurosport 1 e 2 saranno visibili a copertura ridotta su DAZN, ma non su Sky), ma pure a Tim Vision e Amazon prime video, che hanno stretto particolari accordi con la piattaforma di streaming in occasione dei Giochi nipponici. Per quanto riguarda la tv per le Olimpiadi di Tokyo 2020 invece unico riferimento per tutti noi sarà la Rai, che pure si è assicurata appena 200 ore di trasmissione in chiaro e in tempo reale: non vi sarà però il servizio di streaming video offerto gratuitamente da Raiplay, visto che la Tv di stato non ne ha i diritti.

OLIMPIADI TOKYO 2020 IN TV, LA GUIDA COMPLETA

OLIMPIADI IN TV, TOKYO 2020: GLI ORARI DI OGGI

Date le prime indicazioni per seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020 in tv e streaming video, approcciamo al calendario e vediamo quali saranno le gare da non perderci, oggi 1 agosto 2021. Al solito si comincerà molto presto: già dalle prime ore del mattino appuntamento con l’equitazione e il tiro a segno ma pure con la scherma per la gara a squadre del fioretto maschile, senza dimenticare poi dalle 2.10 le prime finali dell’atletica. Solo dalle ore 3.30 sarà poi spazio per le ultime gare del nuoto, con focus speciale sulle staffette e la finale dei 1500m stile libero con Paltrinieri: occhio poi alle finali del tennis e dalle ore 9.25 pure la sfida tra Italia e Venezuela per l’ultimo turno dei gironi del tabellone maschile del volley. Imperdibili le finali di specialità della ginnastica artistica e gli ottavi di finale del beach volley con Lupo-Nicolai, come dalle 12.00 italiane la finale del salto in salto maschile, con Tamberi.

OLIMPIADI IN TV, GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come abbiamo accennato prima, sarà complicato seguire in tv le Olimpiadi Tokyo 2020: la tv di stato si è assicurata i diritti solo per circa 200 ore di trasmissione e nella giornata si è organizzata per presentare solo alcune finestre in diretta e in chiaro sui giochi nipponici. Per la giornata di oggi, domenica 1 agosto 2021, la Rai ha previsto alcuni spazi e per la precisione alle ore 1.30 del mattino e poi ancora alle ore 6.00 e alle 13.30: tali finestre saranno disponibili su Rai Due, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. Aggiungiamo che tali spazi non saranno visibili in streaming video su Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle Olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, e dunque gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.

