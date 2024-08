OLIMPIADI PARIGI 2024: PIOGGIA IN PEDANA

L’atleta azzurro si è reso protagonista in maniera sfortunata di un episodio capitato proprio alle Olimpiadi 2024. Essendo tra i protagonisti in gara, anche per le medaglie, risultava essere uno dei più attesi in sfida. Tuttavia la sfortuna, e la pioggia, gli hanno tirato un brutto scherzo. La pioggia che ha colpito la città di Parigi ha lasciato strascichi: in particolar modo nella disciplina del getto del peso. La superficie della pedana, ricordiamo, è fondamentale per realizzare il gesto tecnico alla luce della traslazione da effettuare prima del lancio.

Diretta Italia Giappone/ Streaming video Rai: finale fioretto maschile (Olimpiadi 2024 Parigi, 4 agosto)

Nel corso della sfida, diversi atleti sono scivolati in pedana tra i quali proprio l’italiano Leonardo Fabbri con lancio nullo al quinto round ma non solo. Stessa sorte è capitata anche al nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, che perde l’appoggio e cade rovinosamente. Soltanto dopo l’ennesimo scivolone, è stata presa una precauzione tentando di asciugare la pedana. Uno sfortunato evento capitato all’Olimpiadi di Parigi 2024, che è costato all’italiano un buon risultato in gara.

DIRETTA GARA IN LINEA CICLISMO DONN/ Video streaming Rai: Longo Borghini è davanti! (Olimpiadi 2024)

OLIMPIADI PARIGI 2024: SABATO CON UN ORO E UN BRONZO

Continuano le olimpiadi a Parigi 2024. I giochi olimpici sono ormai iniziati da diversi giorni e lasciano spazio ad entusiasmo e grandi prestazioni in tutti gli sport. Per l’Italia è un’Olimpiade positiva con grandi prestazioni in tutte le giornate. Sabato 3 agosto gli azzurri hanno conquistato la medaglia d’oro con Marta Maggetti nel Windsurf ma non solo. Dopo 100 anni dalla prima e ultima volta, l’Italia sarà podio anche nel tennis individuale maschile con la prestazione sublime di Lorenzo Musetti. Il tennista italiano, nato a Carrara, è riuscito a trionfare per il bronzo contro il canadese Auger-Aliassime. Una giornata storica per il Tennis Italiano. Musetti è nella storia.

Diretta/ Errani/Paolini Andreeva Shnaider (risultato 0-0) streaming video Rai: si gioca! (Olimpiadi 2024)

L’assenza di Sinner, numero uno al mondo, ha sicuramente fatto male al Medagliere italiano ma Lorenzo Musetti non è stato da meno, conquistando la sua prima medaglia Olimpica. Il giovane classe 2002 si è arreso solo dinanzi all’esperienza e alle qualità del campione Novak Djokovic. Sempre la giornata di sabato Jacobs e Ali si sono qualificati per la semifinale. Gli occhi degli italiani però sono sulla giornata di domenica 4 agosto con la semifinale attesa con Ali e Jacobs in cerca del sogno Azzurro. Anche per Errani e Paolini ci sarà tanta attesa. Le due tenniste affronteranno le russe Andreeva/Shnaider. Un successo permetterebbe a Errani di centrare il Career Golden Slam.