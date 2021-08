Olimpiadi Tokyo 2020 in tv/ Come seguire le gare e medagliere italiani 6 agosto

E’ venerdì 6 agosto, ancora 48 ore poi calerà il sipario sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Numerose le emozioni che ci hanno regalato fino ad oggi i giochi olimpici, e chissà quante altre ancora ne vivremo da qui a domenica 8 agosto. La prima cosa da sapere, per tutti coloro che magari non hanno visto fino ad oggi nemmeno una gara delle Olimpiadi di Tokyo fino ad oggi, è come seguire l’evento, e il primo riferimento resta Discovery Plus. Il broadcaster ufficiale dei giochi giapponesi permette di vivere praticamente ogni minuto, live, dei vari tornei, per un’immersione a 360 gradi. Purtroppo il servizio video streaming è riservato ai soli abbonati, e può essere attivato sia sugli smart tv, le televisori intelligenti, quanto sugli smartphone e i tablet (sia iOS quanto Android). Ricordiamo che tale servizio sarà disponibile anche per chi ha sottoscritto un abbonamento a Eurosport player, mentre per la diretta tv delle Olimpiadi di Tokyo 2020 il riferimento per gli appassionati italiani sarà la tv di stato e per la precisione Rai Due. Va però detto che la Rai ha garantito agli italiani circa 200 ore di copertura anche in modalità HD e che pure non ha acquisito i diritti per lo streaming video, per cui Raiplay non sarà a nostra disposizione.

OLIMPIADI TOKYO 2020 IN TV, COME SEGUIRE LE GARE E IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA: LE VITTORIE DI IERI E IL PROGRAMMA

Ma veniamo ora al medagliere degli italiani per le Plimpiadi di Tokyo 2020 che nella giornata di ieri si è ulteriormente arricchito con nuovi metalli pesanti, a cominciare dallo splendido oro di Massimo Stano, che ha trionfato nella marcia dei 20 chilometri maschili: è terzo oro per la nostra nazione nella atletica dopo le due memorabili vittorie di “Gimbo” Tamberi e di Marcell Jacobs. Stano, che sulla falsa riga dei suoi due colleghi “dorati”, non era il favorito alla vigilia della finalissima, ma grazie ad una forma fisica strepitosa ha saputo avere la meglio su tutti portando il tricolore sul tetto del mondo. Sempre nella giornata di ieri sono giunte anche altre due medaglie, entrambe di Bronzo, la prima di Elia Viviani nell’Omnium maschile, terza medaglia assoluta per il ciclismo italiano, nonché la seconda su pista. Per l’atleta si tratta della seconda medaglia dopo l’oro di Rio cinque anni fa. L’altro bronzo porta invece la firma, in rosa, di Viviana Bottaro, nel karate kata, disciplina che tra l’altro ha esordito proprio in queste olimpiadi in fase conclusiva, battendo Sakura Kokumai. Nella notte, infine, erano giunti l’argento di Manfredi Rizza e il bronzo di Gregorio Paltrinieri, per un totale di 35 medaglie totali. Per quanto riguarda il programma odierno, da segnalare il ciclismo su pista femminile delle ore 8:30, da cui si spera possa arrivare una nuova medaglia nelle due ruote, il pentathlon sempre femminile con Elena Micheli e Alice Sotero, la 20 km di marcia (Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti), la finale di kata maschile a cui potrebbe partecipare Mattia Busato, ma anche i 75 kg maschile con Luigi Busà, e la lotta 74 kg maschile con Chamizo. Il clou sarà comunque la 4×100 maschile, con l’oro Jacobs, in compagnia di Tortu, Patta e Desalu.

OLIMPIADI TOKYO 2020 IN TV, COME SEGUIRE LE GARE E IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA

7 oro (Vito Dell’Aquila, doppio pesi leggeri femminile canottaggio, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Nacra 17 vela, inseguimento a squadre maschile ciclismo su pista, Massimo Stano)

10 argento (Luigi Samele, Daniele Garozzo, Diana Bacosi, 4×100 sl U, Giorgia Bordignon, sciabola U squadre, Gregorio Paltrinieri 800 sl, Mauro Nespoli, Vanessa Ferrari, Manfredi Rizza)

18 bronzo (Mirko Zanni, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Nicolò Martinenghi, Maria Centracchio, spada D squadre, 4 senza maschile canottaggio, Federico Burdisso, due pesi leggeri maschile canottaggio, fioretto D squadre, Lucilla Boari, Simona Quadarella, Irma Testa, Antonino Pizzolato, 4×100 mista U, Gregorio Paltrinieri fondo, Elia Viviani, Viviana Bottaro)

