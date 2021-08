Massimo Stano chi è?/ Oro 20 km marcia Olimpiadi Tokyo 2020: trionfo a Sapporo

Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi Tokyo 2020 al termine di una gara emozionante, che il marciatore azzurro ha vinto in maniera autorevole staccando uno alla volta i suoi avversari, tra cui i due giapponesi Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi sono stati gli ultimi a cedere e salgono sul podio con Massimo Stano, rispettivamente al secondo e terzo posto. Una vittoria e una medaglia d’oro che sono ancora più belle perché Massimo Stano è sicuramente un marciatore di ottimo livello, ma non era tra i primi favoriti perché la marcia di recente vede la Russia e poi Cina e Giappone sempre più dominanti. Con questa vittoria però riannodiamo il filo della storia: la marcia è da sempre la miniera d’oro dell’atletica italiana, anche alle Olimpiadi, fin dai tre ori di Ugo Frigerio tra Anversa 1920 e Parigi 1924, che ha aperto una storia passata poi per gli ori di Pino Dordoni a Helsinki 1952, Abdon Pamich a Tokyo 1964 (doveroso pensare a lui anche se oggi si è corso a Sapporo), Maurizio Damilano a Mosca 1980, infine naturalmente Ivano Brugnetti ad Atene 2004 e Alex Schwazer a Pechino 2008 – l’altoatesino nella 50 km, mentre Brugnetti è stato il predecessore di Massimo Stano nella 20 km. Fin qui la storia, ma adesso andiamo a conoscere meglio chi è il nuovo campione olimpico Massimo Stano.

MASSIMO STANO: IL MARCIATORE MEDAGLIA D’ORO A TOKYO 2020

Andiamo allora a raccontare chi è Massimo Stano, che ci ha regalato una meravigliosa medaglia d’oro alle Olimpiadi Tokyo 2020 nella 20 km di marcia maschile. Il marciatore è nato a Palo del Colle, in provincia di Bari, il 27 febbraio 1992 e dunque ha 29 anni. Primatista italiano della 20 km, ha ottenuto infatti la migliore prestazione nazionale facendo registrare il tempo di 1h17’45” l’8 giugno 2019 a La Coruna, in Spagna. Oggi ha vinto con un tempo ben più alto (1h21’05”), ma naturalmente in una marcia olimpica entrano in ballo i discorsi sul tatticismo e l’obiettivo delle medaglie molto più del tempo, per di più in condizioni climatiche non facili. La sua più grande soddisfazione in passato era stata la medaglia d’argento agli Europei Under 23 di Tampere nel 2013, mentre a livello assoluto c’era stato il quarto posto agli Europei 2018 a Berlino più il quattordicesimo posto ai Mondiali di Doha 2019. Oggi però è cambiata la carriera di Massimo Stano, campione olimpico della 20 km di marcia e settima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

