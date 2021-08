Olimpiadi Tokyo 2020 in tv/ Come seguire le gare, medagliere italiani (4 agosto)

Eccoci a una nuova intensa giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2020: con mercoledì 4 agosto 2020 sarà ancora programma fittissimo per la 32^ edizione dei giochi nipponici, con tante finali e italiani chiamati a fare scintille in gara. Come dunque non perderci nulla delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in tv e streaming video oggi? Lo ricordiamo ancora una volta: il riferimento principale per gli appassionati italiani per le Olimpiadi Tokyo 2020 sarà Discovery+ che offrirà in esclusiva in streaming video e solo in abbonamento copertura completa con tutte le gare, per oltre 3000 ore di diretta. Il sevizio pure sarà accessibile anche per chi ha sottoscritto abbonamento a Eurosport player (i canali Eurosport 1 e 2 saranno visibili a copertura ridotta su DAZN, ma non su Sky), ma pure a Tim Vision e Amazon prime video, che hanno stretto particolari accordi con la piattaforma di streaming in occasione dei Giochi nipponici. Per quanto riguarda la tv per le Olimpiadi di Tokyo 2020 invece unico riferimento per tutti noi sarà la Rai, che pure si è assicurata appena 200 ore di trasmissione in chiaro e in tempo reale: non vi sarà però il servizio di streaming video offerto gratuitamente da Raiplay, visto che la Tv di stato non ne ha i diritti.

OLIMPIADI TOKYO 2020: IL MEDAGLIERE DEGLI ITALIANI

Alla vigilia di una nuova giornata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 serve pure ora dare un occhio anche al medagliere dell’Italia, che alla vigilia di oggi, mercoledì 4 agosto 2021 conta di ben 29 medaglie: davvero un record per la spedizione azzurra, che già oggi ha ottime chance di salire ancora sul podio. Con un tabellino di 5 medaglie d’oro (l’ultima arrivata dalla vela con Tita e Banti), nove d’argento e 15 di bronzo (che valgono pure la 12^ posizione nella classifica generale) pure va detto che per il tricolore oggi potrebbero essere nuove occasioni di gloria. Sarà infatti sicura medaglia oggi, mercoledi 4 agosto 2020 nel ciclismo su pista nella finale dell’inseguimento a squadre maschile, dove l’Italia è il lizza per il primo e secondo posto. Attenzione poi alle prove del nuoto di fondo dove per la 10 km avremo protagonista Rachele Bruni, già argento a Rio 2016 e per gli uomini a Gregorio Paltrinieri, oro agli ultimi europei nella distanza dei 10 km. Pur senza finale pure non mancheranno oggi le chance di eccellere per l’Italia, dalla pallanuoto maschile con il Settebello fino a volley e beach volley, con la nazionale di Mazzanti e il duo Nicolai-Lupo impegnati ai quarti di finale: attenzione poi all’atletica e pure a vela e canoa. Sarà una giornata davvero intensa per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020!

MEDAGLIE ITALIANI OLIMPIADI TOKYO 2020

ITALIA: 29 medaglie totali

5 oro (Vito Dell’Aquila, duo pesi leggeri femminile canottaggio, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Tita-Banti vela)

9 argento (Luigi Samele, Daniele Garozzo, Diana Bacosi, 4×100 sl U, Giorgia Bordignon, sciabola U squadre, Gregorio Paltrinieri, Mauro Nespoli, Vanessa Ferrari)

15 bronzo (Mirko Zanni, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Nicolò Martinenghi, Maria Centracchio, spada D squadre, 4 senza maschile canottaggio, Federico Burdisso, due pesi leggeri maschile canottaggio, fioretto D squadre, Lucilla Boari, Simona Quadarella, Irma Testa, Antonino Pizzolato, 4×100 mista U)

