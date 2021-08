Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie italiani in diretta: risultati domenica 1 agosto

Quali ambizioni avremo oggi per le medaglie degli italiani alle Olimpiadi Tokyo 2020? Parliamo della giornata di domenica 1 agosto 2021, che potrebbe essere memorabile per la spedizione azzurra alle Olimpiadi Tokyo 2020, ancora più bella di ieri, quando abbiamo raccolto un argento con Mauro Nespoli nel tiro con l’arco e tre bronzi con Simona Quadarella negli 800 sl, Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi e Irma Testa nella boxe. Oggi infatti ci giochiamo carte importanti e per di più in gare decisamente prestigiose: in ordine cronologico, cominciamo da Gregorio Paltrinieri che dopo avere conquistato l’argento negli 800 sl difenderà il titolo conquistato cinque anni fa nei 1500 sl cercando un bis che entrerebbe nella storia dello sport, a maggior ragione considerando che Greg è reduce dalla mononucleosi. Il nuoto poi non è solo Paltrinieri: nella giornata conclusiva delle gare in corsia, avremo anche Lorenzo Zazzeri nella finale dei 50 sl ed entrambe le staffette 4×100 miste in finale, con ambizioni da podio soprattutto per gli uomini. C’è poi la chiusura della scherma, nella quale finora abbiamo raccolto cinque medaglie ma nessun oro: l’ultima chiamata è quella per la squadra del fioretto maschile, che è molto forte e potrebbe farci sognare, trascinata in particolare dall’argento della gara individuale, cioè naturalmente Daniele Garozzo. Queste dunque sono gare da seguire con il massimo interesse, perché sicuramente ci giochiamo importanti possibilità di medaglie per gli italiani alle Olimpiadi Tokyo 2020.

MEDAGLIE ITALIANI OLIMPIADI TOKYO 2020: LE POSSIBILITÀ DI OGGI

Detto questo, andiamo ad evidenziare quali sono le altre gare nelle quali si potrebbero aggiungere medaglie per gli italiani oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020. La notizia è che anche l’atletica ci fa sognare come non succedeva da tempo: innanzitutto abbiamo Gianmarco Tamberi in finale nel salto in alto maschile, con un grande credito nei confronti della sorte ricordando che Gimbo era il più forte saltatore a ridosso di Rio 2016, prima del grave infortunio che lo mise fuori dai Giochi in extremis. Il sogno poi sarebbe quello di essere protagonisti anche nella gara delle gare, cioè i 100 metri maschili, con Filippo Tortu e soprattutto Marcell Jacobs, record italiano e secondo miglior tempo nelle batterie. La strada è ancora lunga, perché i 100 prevedono nella stessa giornata semifinali e finali, però a questo punto speriamo legittimamente almeno nell’ingresso in finale e poi chissà, con questa condizione Jacobs potrebbe farci sognare qualcosa che davvero sarebbe storico, senza retorica. Per gli sport di squadra invece l’appuntamento principale sarà quello con la pallavolo maschile: alle ore 9.25 si giocherà Italia Venezuela e per gli uomini di Gianlorenzo Blengini la qualificazione ai quarti di finale è già certa, ma chiudere bene il girone sarebbe comunque importante.

MEDAGLIE ITALIANI OLIMPIADI TOKYO 2020

ITALIA: 24 medaglie totali

2 oro (Vito Dell’Aquila, duo pesi leggeri femminile canottaggio)

8 argento (Luigi Samele, Daniele Garozzo, Diana Bacosi, 4×100 sl U, Giorgia Bordignon, sciabola U squadre, Gregorio Paltrinieri, Mauro Nespoli)

14 bronzo (Mirko Zanni, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Nicolò Martinenghi, Maria Centracchio, spada D squadre, 4 senza canottaggio, Federico Burdisso, due pesi leggeri maschile canottaggio, fioretto D squadre, Lucilla Boari, Simona Quadarella, Irma Testa, Antonino Pizzolato)

