Gregorio Paltrinieri, finale 800m/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta e risultato

GREGORIO PALTRINIERI, FINALE 800 SL OLIMPIADI TOKYO 2020

La finale di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, alle Olimpiadi Tokyo 2020, scatta alle ore 3:30 di giovedì 29 luglio: orario come sempre italiano, e questa volta a differenza di qualche tempo fa il carpigiano non partirà con propositi di medaglia. Lo ha detto lui stesso e lo si è visto nelle batterie: Paltrinieri è entrato nella finale degli 800 stile con l’ottavo e ultimo tempo disponibile, staccato di 6’’45 dal migliore che è stato Mykhailo Romanchuk. Certo: può significare poco, perché questa notte non è martedì e nelle gare di nuoto può davvero cambiare tutto in poco tempo.

Il Paltrinieri visto in acqua per le batterie tuttavia sembra davvero lontano dalla possibilità di festeggiare un podio, e anche lui per l’appunto ha parlato della mononucleosi come di una malattia decisiva, in termini negativi, nel togliergli energia e fiducia. Adesso vedremo: tra poco Gregorio Paltrinieri affronterà la finale degli 800 stile libero alle Olimpiadi Tokyo 2020, speriamo davvero in un capolavoro che possa anche ridarci qualche soddisfazione dopo le finali deludenti degli ultimi giorni.

GLI AVVERSARI DI GREGORIO PALTRINIERI NELLA FINALE DEGLI 800 SL

Nella finale degli 800 sl alle Olimpiadi Tokyo 2020, Gregorio Paltrinieri non gareggerà contro Henrik Christianse e David Aubry: norvegese e francese sono i due nuotatori saliti sul podio di Mondiali di Gwangju con il carpigiano, che li aveva messi in fila prendendosi la medaglia d’oro. Entrambi hanno preso parte alla gara, ma sono stati eliminati in batteria: addirittura il transalpino Audry è arrivato ultimo nella sua frazione. Poco importa, perché i nomi di spicco ci sono: abbiamo già detto che il miglior tempo lo ha timbrato Romanchuk, ultimo nella gara di due anni fa, poi avremo il tedesco Florian Wellbrock e lo statunitense Robert Finke con secondo e terzo tempo di ingresso, questi tre hanno rifilato un bel distacco a tutti gli avversari e, almeno sulla carta, sono i reali favoriti per il podio. A completare il quadro ecco poi Serhii Frolov, altro ucraino; come lui, anche Jack McLoughlin aveva disputato la finale dei Mondiali, nella quale era ancora presente Sun Yang (giunto però solo quinto). In corsia 2 nuoterà Guilherme Costa, in corsia 6 Felix Auboeck: Gregorio Paltrinieri è in corsia 8, speriamo nel miracolo e tra poco scopriremo come andranno le cose…

LEGGI ANCHE:

