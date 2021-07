Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie italiani in diretta, risultati giovedì 29 luglio

OLIMPIADI TOKYO 2020: MEDAGLIE ITALIANI IN DIRETTA

Proseguono le Olimpiadi Tokyo 2020: nella diretta di giovedì 29 luglio scopriremo se l’Italia vincerà altre medaglie, e dunque se riusciremo ad avanzare in un medagliere che in questo momento ci vede fuori dalla Top Ten. Abbiamo vinto un totale di 15 medaglie, ma solo una d’oro: sono già passati cinque giorni da quando Vito Dell’Aquila ha sorpreso tutti nel taekwondo, da quel momento la nostra spedizione non è più riuscita a salire sul gradino più alto del podio pur avendone ampie possibilità. A dire il vero al conto delle medaglie degli italiani dovremmo aggiungerne una: è infatti sicura di salire sul podio Irma Testa, perché nella boxe alle Olimpiadi non esiste la finale per il bronzo.

La napoletana è già in semifinale e di conseguenza sa di tornare a casa dai Giochi giapponesi con una medaglia al collo, ma combatterà sabato e dunque dovremo aspettare per ufficializzare un risultato che potrebbe andare dall’oro al bronzo, per l’appunto. Ora però concentriamoci su quello che potremmo vedere oggi, visto che le medaglie degli italiani nella diretta delle Olimpiadi Tokyo 2020 possono davvero aumentare e noi chiaramente ci speriamo.

Dalle gare di oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020, le medaglie degli italiani potrebbero aggiungere quella del fioretto femminile a squadre: è di fatto la nostra gara regina nella scherma, e va ricordato che in questa edizione dei Giochi abbiamo già portato a casa l’argento con la sciabola maschile, il bronzo con la spada femminile e le due medaglie individuali, vale a dire gli argenti di Luigi Samele (sciabola) e Daniele Garozzo (fioretto). Consigliamo dunque di stare attenti a quello che succederà in pedana, e poi anche alla notte del nuoto: Gregorio Paltrinieri sarebbe stato il candidato numero 1 alla medaglia d’oro per gli 800, ma è entrato in finale con l’ultimo tempo e, ancora fortemente debilitato dalla mononucleosi, proverà a stringere i denti per regalare all’Italia una medaglia già ottenuta da Nicolò Martinenghi e Federico Burdisso (entrambi di bronzo). Ci sarà poi la finale dei 100 stile con Alessandro Miressi: purtroppo niente da fare per Thomas Ceccon, che in batteria aveva impressionato ma in semifinale ha dovuto cedere il passo, ed è nuovamente deluso dopo il quarto posto nei 100 dorso. Vedremo quindi: le medaglie degli italiani alle Olimpiadi Tokyo 2020 diventeranno di più dopo la giornata di giovedì 29 luglio?

MEDAGLIE ITALIANI OLIMPIADI TOKYO 2020

ITALIA: 15 medaglie totali

1 oro (Vito Dell’Aquila)

6 argento (Luigi Samele, Daniele Garozzo, Diana Bacosi, 4×200 sl, Giorgia Bordignon, sciabola U squadre)

8 bronzo (Mirko Zanni, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Nicolò Martinenghi, Maria Centracchio, spada D squadre, 4 senza canottaggio, Federico Burdisso)



