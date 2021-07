Olimpiadi Tokyo 2020, medaglie italiani in diretta/ Risultati, Pellegrini e Testa

Oggi 28 luglio 2021 si apre una nuova giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e dunque siamo impazienti di applaudire ai nostri atleti: quali saranno gli italiani in gara oggi e quanti di questi riusciranno ad ottenere una preziosa medaglia a cinque cerchi, oggi in diretta dalla terra nipponica? Rispondere a tale domanda è complicato: in questa 32^ edizione dei giochi abbiamo bene visto che l’imprevisto è dietro l’angolo e pure non scordiamo che la nostra delegazione presente è numerosissima, per cui il tricolore sarà presente un pi’ ovunque. Volendo comunque fare il punto sugli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, programma alla mano, vediamo che primo impegno con gli azzurri sarà dalle ore 2.00 del mattino con il trap per il tiro a volo ma sopratutto col canottaggio, dove pure saremo in finale con il 4 di coppia maschile e il 4 senza sempre per gli uomini, come pure per il 4 di coppia femminile. Dalle ore 3.00 attenzione poi alla scherma e alla prova a squadre della sciabola maschile con il tricolore rappresentato da Berrè, Curatoli e Samele.

MEDAGLIE ITALIANI, OLIMPIADI TOKYO 2020: GLI AZZURRI OGGI 28 LUGLIO 2021

Proseguendo nel programma delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con tutti gli italiani in gara oggi, 28 luglio 2021, ecco che dalle ore 3.30 l’attenzione di tutta sarà concentrata sul nuoto: qui avremo infatti la finale dei 200m stile libero con Federica Pellegrini, ma pure quella dei 1500m stile libero con Simona Quadarella e per la staffetta dei 4x200m stile libero maschile. Andando avanti attenzione a Irma Testa per i quarti di finale dei 57 kg donne della boxe ed ad Alice Bellandi per il judo, nel tabellone dei 70kg donne, come ovviamente anche ai big del tennis, per il terzo turno del tabellone: dalle ore 4.30 sarà di scena anche il ciclismo per la prova a cronometro con Longo Borghini a caccia del bis e Filippo Ganna primo nome per la medaglia d’oro. Ma gli azzurri chiamati in causa oggi non sono finiti: attenzione poi alla vela e alla canoa come anche alla finale dei tuffi da 3 m sincro maschile con Marsaglia e Tocci. Ancora protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche gli azzurri di Sacchetti per il match di basket contro l’Australia, come pure la nazionale maschile del volley, impegnata contro il Giappone ma solo dalle ore 12.40 italiane: in campo oggi infine anche Menegatti-Orsi Toth e Carambula-Rossi per gli ultimi turni preliminari del beach volley maschile.

