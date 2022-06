OLIMPICO, IL GIALLO DEL 29 GIUGNO/ Presentazione Ronaldo? Anche la Rai dice che…

Cristiano Ronaldo alla Roma, presentazione all’Olimpico oggi 29 giugno 2022: sogno o realtà?

Il 29 giugno a Roma si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, negozi e uffici chiusi per i santi patroni della città ma c’è un evento che, nel tam tam dei social, ha catturato l’attenzione di tutti. O quantomeno dei tifosi giallorossi, che da giorni si stanno interrogando: ma è proprio vero che la Roma ha affittato lo stadio Olimpico per un grande evento da celebrare la sera di mercoledì 29 giugno? Ed è proprio vero che questo evento sarà la presentazione di Cristiano Ronaldo?

Sogno o realtà, allucinazione collettiva o indiscrezione di mercato? Difficile da dire, ci sono voci contrastanti e soprattutto nessuna conferma che effettivamente qualcosa accadrà all’Olimpico stasera. Martedì l’impianto ha ospitato il grande concerto di Cesare Cremonini, difficile veder andare in scena una doppietta, soprattutto inusuale sarebbe che un evento di tale portata sportiva possa essere annunciato solo a poche ore dal suo svolgimento, anche se oggi le vie del marketing sono infinite. Le voci su Ronaldo alla Roma si rincorrono da giorni ma al di là della fondatezza della trattativa, i social sono stati tempestati da “avvistamenti” del portoghese agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ovviamente tutti fittizi.

Cristiano Ronaldo alla Roma, l’indiscrezione della Rai

Due particolari però fanno sognare i tifosi giallorossi che impazzirebbero nel vedere CR7 all’Olimpico già nella serata di S. Pietro e Paolo. Un’analogia con l’annuncio dell’arrivo di José Mourinho, che nel maggio scorso fu comunicato come un fulmine a ciel sereno, senza ipotesi precedenti. Una notizia che prese in contropiede anche i giornalisti più esperti di calciomercato. Il secondo aspetto è l’indiscrezione trapelata su Rai 2 nel corso del programma “Calcio Totale Estate“- Laura Barth, presente in studio, ha annunciato al conduttore Paolo Paganini una notizia incredibile: “La notizia bomba è che il 29 giugno lo stadio Olimpico è stato prenotato per una grandissima proclamazione di un grande giocatore internazionale e vi dico solo che Totti consegnerà la maglia numero 10 a Pellegrini, e Pellegrini consegnerà la maglia numero 7 a Cristiano Ronaldo“. Uno scenario apparso troppo dettagliato, considerando poi che Pellegrini è lontano dalla Capitale per le vacanze in questo momento. Ma sognare, si sa, non costa nulla: stasera, almeno sul presunto evento, si conoscerà la verità.

