Cristiano Ronaldo si è convertito all’Islam? Ci risiamo. Periodicamente circolano notizie riguardanti il presunto avvicinamento del fuoriclasse portoghese alla religione islamica. Nei mesi scorsi era finito nel mirino un labiale da fedele musulmano, ora sono diventate virali sui social diverse immagini in cui appare con la compagna Georgina Rodriguez in abito bianco mentre pregano alla Mecca. In molti hanno pensato che la stella del calcio si fosse convertita all’Islam, ma le cose non stanno così, perché le immagini in questione sono state generate dall’intelligenza artificiale.

Tutto è cominciato quando un utente su X ha condiviso una foto e scritto: “Mashallah: Il calciatore più famoso del mondo, Cristiano Ronaldo, ha adottato l’Islam e ha offerto il Namaaz alla Mecca con sua moglie“. In poco tempo sono cresciuti i post su X e le immagini sono state rilanciate. Ma la vicenda è stata approfondita e chiarita da NewsMeter, la cui indagine ha accertato che l’affermazione è falsa, in quanto le immagini che ritraggono Cristiano Ronaldo e la compagna sono generate dall’intelligenza artificiale, quindi sono fake.

CRISTIANO RONALDO E LA PRESUNTA CONVERSIONE ALL’ISLAM: FOTO FAKE

Già il modo in cui Cristiano Ronaldo viene ritratto mentre prega aveva suscitato qualche sospetto riguardo l’autenticità delle immagini circolate sui social, ma non perché, come effettivamente fanno i musulmani di tutto il mondo, anche l’attaccante si rivolgeva verso la Kaaba, una struttura sacra situata nella moschea Masjid al-Haram alla Mecca, in Arabia Saudita.

In una delle immagini sembrava avere sei dita su una mano, un difetto ricorrente nelle immagini generate dall’intelligenza artificiale. Inoltre, in un’altra foto il volto appariva distorto. NewsMeter ha analizzato le foto avvalendosi dello strumento IA True Media, trovando prove sostanziali di IA generativa nelle foto in questione. Una delle immagini, ad esempio, aveva il 97,1% di essere stata generata dall’AI o di essere deepfake. Da qui la conclusione che le immagini su Cristiano Ronaldo convertito all’Islam in realtà sono false e si aggiungono alle fake news circolate nei mesi scorsi.

