Olivia e Sofia, figlie Gianluca Vialli/ “Devono aiutare gli altri e non darsi arie”

Olivia e Sofia sono le due figlie che Gianluca Vialli ha avuto dalla moglie Cathryn White Cooper. La primogenita ha 18 anni, la seconda 16 ed è anche a nome loro che la mamma ha diffuso un messaggio in cui l’ex calciatore viene descritto come «il padre più affettuoso». Le due ragazze sono cresciute nel massimo riserbo, potendo contare sulla protezione dei genitori rispetto alle attenzioni mediatiche. Le poche informazioni che si hanno su di loro arrivano dalle dichiarazioni rese dal papà, che ha raccontato in questi anni scene di vita e di famiglia durante la malattia.

IL MESSAGGIO DI GIANLUCA VIALLI ALLE FIGLIE OLIVIA E SOFIA

Ma c’è anche la lezione-testamento che Gianluca Vialli ha lasciato alle figlie Olivia e Sofia nell’intervista ad Alessandro Cattelan su Netflix. «Sono convinto che i nostri figli seguano il nostro esempio più che le nostre parole. Sento di avere meno tempo per essere un buon padre ed essere per loro un esempio. Cerco di insegnare loro che la felicità dipende dalla prospettiva con cui guardi la vita, che non ti devi dare delle arie, ascoltare di più e parlare di meno. Ridere spesso, aiutare gli altri. Questo è il segreto della felicità».

OLIVIA E SOFIA VIALLI: LA MALATTIA DI PAPÀ GIANLUCA

Gianluca Vialli non ha nascosto la malattia alle figlie, ma ne ha parlato a Santo Stefano, un mese circa dopo averlo scoperto, poi ha affrontato l’operazione e i cicli di chemioterapia. «Se racconti delle bugie, non le proteggi. Il giorno in cui lo scopriranno, penseranno che non ti fidi di loro. E se tu non ti fidi di loro, come faranno loro a fidarsi di te?». Dunque, ha parlato loro del tumore al pancreas quando in casa «c’è ancora l’odore della carta da pacchi strappata». Di fatto, il Natale è diventato uno spartiacque per la famiglia Vialli tra un prima e un dopo. Lui voleva vivere il più a lungo possibile per continuare a restare al fianco della moglie e delle figlie, ma proprio la malattia ha cambiato il suo modo di pensare e a gire. Infatti, raccontava sempre a Cattelan che aveva cominciato a chiedersi sempre se ciò che mostrava alle figlie era la cosa giusta, perché il suo obiettivo era essere un esempio positivo per Olivia e Sofia. Una saggezza di cui le due ragazze faranno sicuramente tesoro.

