Olivia e Sofia, chi sono figlie di Gianluca Vialli/ Nate dall’amore con White Cooper

Da quando Gianluca Vialli aveva scoperto di stare male, nel 2017, la famiglia gli è sempre rimasta vicina, cercando di rincuorarlo. Le figlie Olivia e Sofia “mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia”, raccontava l’ex giocatore nel 2020 al The Times: “Ho anche chiesto a mia moglie quali trucchi usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano anche giorni in cui mi chiudevo in bagno per piangere”.

Gianluca Vialli non ha mai vissuto la propria malattia come una battaglia. All’idea di lottare con il cancro, infatti, “ne uscirei distrutto. Lo considero una fase della vita, un compagno di viaggio”, aveva raccontato da Cattelan. Parlando della morte, invece, aveva spiegato: “Oggi so che ho il dovere di comportarmi in un certo modo nei confronti delle persone, di mia moglie e delle mie figlie perché non so quanto vivrò. Quindi hai questa opportunità di scrivere le lettere e sistemare le cose”.

