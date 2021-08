Olivia Forte come la verità 2, ci sarà?/ Seconda stagione a rischio tra ascolti e..

Oliva Forte come la verità 2 non ci sarà. La seconda stagione della fiction non vedrà la luce, dopo le deludenti indicazioni degli ascolti. Stiamo parlando chiaramente di quel che è successo in Francia, dove la protagonista Laëtitia Milot, evidentemente non ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Le premesse sembravano molto diverse alla vigilia dell’ultima puntata della prima stagione. Tutto o quasi, infatti, faceva pensare ad un seguito. Ma dopo una lunga fase di riflessione la casa di produzione avrebbe deciso di mettere fine alle avventure dell’avvocato Olivia Alessandri. Stando alle informazioni reperite in rete emerge che la mini serie terminerà con la prima stagione. A rivelarlo è AlloCiné che spiega come gli ascolti francesi non siano stati all’altezza delle aspettative.

Olivia Forte come la Verità 2: la seconda stagione non ci sarà perché…

Olivia Forte come la verità 2 non tornerà con la seconda seconda stagione salvo clamorose sorprese. Oltre al discorso degli ascolti, dalla Francia arrivano i rumors secondo cui la produzione vorrebbe dedicare le sue risorse ad altri progetti. Inoltre la critica non avrebbe accolto benissimo la mini fiction, rilasciando commenti non del tutto lusinghieri. Tuttavia benché Laëtitia Milot non vestirà più i panni del noto avvocato, continuerà a collaborare con la produzione in altre vesti, magari prendendo parte a nuovi progetti per la televisione. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma al momento l’unica certezza sembra essere lo stop alla serie.

