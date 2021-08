Olivia Forte come la verità/ Anticipazioni ultima puntata oggi 10 agosto: il caso di stupro

Olivia Forte come la verità, anticipazioni puntata oggi, 10 agosto

Ultimo appuntamento con Olivia Forte come la verità. La serie ha debuttato la scorsa settimana su Canale5 con i suoi primi tre episodi ma oggi, 10 agosto, tornerà nel prime time di Canale5 dalle 21.30 con la seconda parte di questa prima e non unica stagione. Cosa ne sarà di lei e dei suoi affari ma, soprattutto, dei suoi clienti e dello stalker che continua a fare da collante in questa storia? Un’ereditiera, un giovane che ha perso l’uso delle gambe e un comandante spagnolo saranno al centro di questi ultimi tre episodi della serie, quale sarà la vittoria che Olivia Forte potrà portare a casa in questo finale? Diritto di uccidere è il titolo del primo episodio che andrà in onda dalle 21.30 circa nel prime time di Canale5. Al centro ci sarà un giovane ventenne che ha perso l’uso delle gambe in seguito ad un incidente. Jonathan è stato investito insieme alla sua ragazza. Lei è morta mentre lui ha perso l’uso delle gambe.

Olivia alle prese con un caso di stupro, la spunterà?

In Olivia Forte come la verità, il giovane non vuole arrendersi alla morte della sua amata e così, convinto che sia stato un omicidio vero e proprio e non un incidente, decide di chiedere aiuto proprio ad Olivia Forte. Saranno i filmati delle telecamere di sorveglianza a rivelare la verità ovvero che chi stava guidando l’auto che li ha investiti lo ha fatto di proposito e non è stato un incidente. A quanto pare l’autista gode dell’immunità diplomatica e non sarà semplice per Olivia portare a casa giustizia questa volta, come finirà per lei? Nel corso della serata, Olivia Forte avrà a che fare con Margeax, una giovane ereditiera, si rifugia con il fidanzato in un centro di medicina olistica per cercare una cura che le permetta di dimenticare la violenza subita dal fratello. Cosa scoprirà la nostra protagonista?

