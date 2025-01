Olivia Newton John come è morta? La celebre cantante e attrice britannica è scomparsa l’8 agosto del 2022 all’età di 73 anni dopo aver lottato a lungo contro un terribile cancro al seno diagnosticato per la prima volta nel 1992. La notizia della sua morte è stata comunicata dal marito John Easterling. “Dame Olivia Newton John è morta serenamente nel suo Ranch nella California circondata da familiari e amici” – ha scritto il marito chiedendo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in un momento così triste e difficile.

Olivia Newton-John, com'è morta la celebre attrice di Grease?/ La malattia e la battaglia contro il tumore

La morte di Olivia Newton John è stato un colpo al cuore per milioni di fan, ma anche per tantissimi colleghi ed amici che hanno voluto ricordarla ed omaggiarla sui social. Una donna forte e coraggiosa che ha affrontato la battaglia contro il tumore con grande determinazione diventando nel corso degli anni anche un vero e proprio simbolo per tutti i malati di cancro.

Olivia Newton John di Grease, i ricordi degli amici

La star di “Grease” Olivia Newton John, infatti, non si è mai nascosta anzi attraverso i suoi profili social ha raccontato e condiviso con il suo pubblico gli up & down della malattia. Una scelta che è stata molto apprezzata visto che la cantante, vincitrice di 4 Grammy Awards, si è impegnata sempre in prima linea facendosi portavoce di messaggi di positività e coraggio nell’affrontare il mare del secolo. L’attrice in diverse occasioni ha parlato anche a nome del Moffitt Cancer Center sostenendo la ricerca ricevendo il plaudo dal suo fondatore.

H. Lee Moffitt, infatti, l’ha ricordata nel giorno della sua morte con parole di grande affetto e stima: “Olivia è stata un’amica incredibile del centro oncologico, un’amica per me, una figura internazionale nella lotta contro il cancro e un tesoro e un’ispirazione per i suoi numerosi fan in tutto il mondo. Non solo, Moffitt ha aggiunto: “siamo stati fortunati ad avere avuto Olivia come amica e collega. Era una persona unica e straordinaria. La famiglia Moffitt è profondamente addolorata per la sua scomparsa. Inviamo le nostre più sentite condoglianze a suo marito, John e alla figlia, Chloe”.