Olivia Newton-John, ultimo post prima di morire con marito John Easterling/ L’addio…

L'ultimo post su Instagram di Olivia Newton John

Due giorni prima di morire, a 73 anni, perdendo la battaglia contro il tumore al seno contro cui ha combattuto per tantissimo tempo, sul proprio profilo Instagram, Olivia Newton-John aveva pubblicato una dolcissima foto. Lo scatto condiviso dall’attrice che è diventata una vera icona interpretando Sandy nel film “Grease” è quella che vedete qui in alto. Sempre bellissima, sorridente, serena e bionda esattamente come lo era quando conquistò il successo con Grease, l’attrice si gode l’affetto del marito John Easterling.

Sandy di Grease(Olivia Newton-John): da ragazza ingenua a donna sexy/ L'outfit nella storia del cinema

Una foto tenera ed emozionante quella pubblicata solo due giorni prima di morire dall’attrice e che ha commosso non solo i suoi fan, ma tutto il mondo che ha reagito con lacrime e parole ricche d’affetto alla notizia della sua morte.

L’ultima dedica di Olivia Newton-John al marito John Easterling

L’ultima foto in cui Olivia Newton John e il marito John Easterling sono insieme, sereni e innamorati, rappresenta anche l’ultima dedica che l’attrice è riuscita a fare al marito prima di abbandonare definitivamente la vita. Probabilmente, nel momento in cui stava pubblicando la sua ultima dedica al suo amore, l’attrice stava già male.

Un principe (quasi) azzurro/ Su Rai 1 il film con Vincent Perez

Una foto che risale, probabilmente a quale tempo fa e che, dopo la notizia della morte dell’attrice, è diventata virale ed è stata inondata di messaggi di cordoglio da parte dei fans. Dopo l’ultima foto di coppia, sul profilo Instagram dell’attrice, è spuntato, purtroppo, l’annuncio con cui il marito ha diffuso la notizia della sua morte.

GREASE, OMAGGIO A OLIVIA NEWTON-JOHN SU ITALIA 1/ Il retroscena sulla parte di Danny

