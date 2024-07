Olivia Paladino, chi è la compagna di Giuseppe Conte/ Insieme dal 2018: la loro riservata storia d’amore

Olivia Paladino, chi è la compagna di Giuseppe Conte: i primi gossip nel 2018

Olivia Paladino è la compagna di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle che questa sera vedremo in televisione in prima serata su Rai 1, durante La partita del cuore: anche lui, infatti, farà parte della Nazionale Politici che sfiderà la Nazionale Cantanti nel corso dell’evento a scopo benefico che si rinnova ogni anno. Occhi puntati sul politico ed ex premier, dunque, non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata che spesso è finita sotto i riflettori, a cominciare proprio dalla relazione con la sua attuale compagna.

Olivia Paladino non è un nome così sconosciuto, essendo la figlia di Cesare Paladino, imprenditore nonché gestore del Grand Hotel Plaza a Roma. Le prime indiscrezioni sulla storia d’amore tra Giuseppe Conte e la nuova compagna sono circolate nel 2018, anno delle prime paparazzate e in cui hanno iniziato a fare coppia fissa; i due si sarebbero conosciuti perché il figlio del politico, Niccolò, ha frequentato la stessa scuola di Eva, figlia della Paladino nata da una relazione precedente.

Giuseppe Conte e Olivia Paladino sempre insieme: la riservata relazione

Giuseppe Conte è dunque ora felicemente legato alla compagna Olivia Paladino, arrivata dopo la fine del precedente matrimonio con l’ex moglie Valentina Fico, dalla quale ha avuto il figlio Niccolò, nato nel 2007. Il leader del M5S ha sempre ricevuto il supporto della compagna durante i suoi anni di attività politica, sin da quando si sono messi insieme; la donna è rimasta sempre al suo fianco, anche durante il delicato periodo del Covid quando Conte era al Governo in piena pandemia nel ruolo di Premier.

Entrambi sono molto riservati: Giuseppe Conte utilizza i social ma principalmente per pubblicare contenuti inerenti alla sua attività politica, di Olivia Paladino invece non si hanno informazioni su presunti profili pubblici, a dimostrazione dell’estrema riservatezza che caratterizza entrambi.

