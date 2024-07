Valentina Fico e Niccolò, chi sono ex moglie e figlio di Giuseppe Conte/ La rottura dopo un breve matrimonio

Valentina Fico, chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte: la separazione dopo un breve matrimonio

Ci sarà anche Giuseppe Conte nella Nazionale Politici che questa sera, ne La partita del cuore in onda in prima serata su Rai 1, affronterà la Nazionale Cantanti nel consueto appuntamento annuale con l’evento calcistico a scopo benefico. Il leader del Movimento 5 stelle è uno dei componenti della squadra rappresentata dai politici italiani, guidata da Ignazio La Russa nelle vesti di commissario tecnico, ed è anche l’occasione per fare luce sulla vita privata di Giuseppe Conte, a cominciare dall’ex moglie Valentina Fico e dal figlio Niccolò, nato dal loro amore.

Barbara Floridia, chi è la presidente della commissione vigilanza Rai/ "Ho sofferto molto per un abbandono"

Valentina Fico è un’avvocatessa classe 1974 e svolge la sua professione presso la VII sezione dell’Avvocatura di Stato; di lei non si conoscono molte informazioni, eccezion fatta per la sua professione e per il passato sentimentale che l’ha vista legata al politico, essendo piuttosto riservata e poco avvezza ai riflettori del gossip.

Bonus busta paga 2025/ Tutte le agevolazioni introducibili il prossimo anno (oggi 11 luglio, ultime notizie)

Giuseppe Conte, il figlio Niccolò e la riservatezza sulla sua sfera personale

Giuseppe Conte e l’ex moglie Valentina Fico sono stati sposati, tuttavia la separazione è arrivata dopo pochi anni di matrimonio; il loro amore ha comunque dato alla luce uno splendido figlio di nome Niccolò, nato nel 2007. Nonostante la loro storia d’amore sia giunta al capolinea – ora il leader M5S è sentimentalmente legato alla compagna Olivia Paladino – i due ex sono rimasti in buoni rapporti.

Inoltre, Giuseppe Conte si mostra come un papà molto presente nella vita del figlio Niccolò e molto attento alle sue esigenze; anche il politico, al pari della ex moglie, è piuttosto riservato in merito alla sua vita privata e, anche sui social, sono rarissimi i contenuti inerenti alla sua sfera più personale. È però certo che questa sera anche Niccolò farà il tifo per il papà, impegnato nell’inedita veste di calciatore nella Nazionale Politici alla Partita del cuore.

Concordato preventivo/ Contribuenti più virtuosi premiati con la flat tax (oggi 11 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA