Olivia Paladino, chi è la compagna di Giuseppe Conte?/ Manager lontana dai social

Olivia Paladino è la compagna di Giuseppe Conte che oggi, mercoledì 29 settembre, è tra gli ospiti di Serena Bortone nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Olivia Paladino e l’ex Premier fanno coppia fissa da diverso tempo e galeotta sarebbe stata la scuola dei rispettivi figli. Olivia Paladino, figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza di Roma, ha una figlia di 12 anni nata da una precedente relazione, coetanea del figlio di Giuseppe Conte. Il colpo di fulmine tra i due, pare, sia avvenuto proprio grazie alla scuola frequentata dai figli.

Olivia Paladino e Giuseppe Conte vivono la storia d’amore con riservatezza e discrezione anche se i paparazzi non li perdono di vista provando a monitorare i loro movimenti. La Paladino è stata al fianco durante mentre Conte era al Governo in piena pandemia ed era accanto a lui il giorno in cui ha lasciato il proprio incarico.

Olivia Paladino e l’amore con Giuseppe Conte lontano dai social

Se Giuseppe Conte utilizza i social solo per la politica e il proprio lavoro, Olivia Paladino preferisce non utilizzarli. La compagna dell’ex Premier, infatti, non ha profili ufficiali vivendo con discrezione e riservatezza la propria storia d’amore. Tuttavia, in compenso, i paparazzi non li perdono di vista e recentemente sono stati pizzicati in vacanza.

Giuseppe Conte e la compagna che vivono una storia importante dopo la fine delle rispettive relazioni precedenti, infatti, sono stati i protagonisti di alcune fotografie da Enzo Russo de Il Tirreno mentre si concedevano un momento di relax passeggiando di Capalbio, nella Maremma toscana.

