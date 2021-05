Olivia Prolli, figlia Veronica Peparini/ Ad Amici conquista tutti: “una ballerina”

Olivia Prolli è la figlia di Veronica Peparini e Fabrizio Prolli: la piccola ha emozionato tutti ballando durante una puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. In particolare la piccola Olivia ha ballato durante la coreografia di Giulia ballando sulle note de “L’anima vola” di Elisa. Un momento davvero emozionante che ha commosso tutti: dai giudici Stefano De Martino e Stash dei The Kolors fino alla stessa mamma Veronica Peparini. Nonostante sia piccola, Olivia ha un talento davvero forte e sul palcoscenico di Amici si è dimostrata all’altezza della situazione emozionando la mamma Veronica Peparini. La stessa padrona di casa Maria De Filippi è rimasta molto colpita dal talento della piccola ballerina che, dopo l’esibizione, è stata richiamata sul palco per nuovi applausi da parte del pubblico.

Veronica Peparini/ "Con Andreas Muller sono andata oltre..."

Olivia Prolli, la figlia di Veronica Peparini conquista tutti ad Amici

La piccola Olivia Prolli, la figlia di Veronica Peparini e Fabrizio Prolli ha conquistato davvero tutti ad Amici di Maria De Filippi. A cominciare da Stefano De Martino che si è asciugato le lacrime dall’emozione. La De Filippi, infatti, ha commentato “Stefano sei devastato”, mentre l’ex di Belen Rodriguez ha replicato dicendo: “Maria ma come fai tu? Sono distrutto, io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare in ambulanza”. Dietro le quinte ad applaudire la piccola Olivia c’era anche Andreas Muller, il compagno di Veronica Peparini ed ex allievo di Amici, che ha su Instagram ha dedicato un bellissimo post alla piccola: “brava piccolina. Aveva la tachicardia fino a l’ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina. Tutti in lacrime”. Che dire, la piccola Olivia ha dinanzi a se un futuro davvero promettente nel mondo della danza e chissà che un giorno non possa partecipare proprio al talent show di Canale 5 dove ha dato prova del suo immenso talento di ballerina.

LEGGI ANCHE:

Andreas Muller 'tradisce' Veronica ad Amici/ Bacio a distanza ma rosa rossa a MariaSAMUELE BARBETTA, CHI È?/ Ballerino ad Amici 20: esame della De Filippi, Celentano..

© RIPRODUZIONE RISERVATA