Olivia Rodrigo e Vinnie Hacker fidanzati?/ La verità sulla foto del bacio: fan delusi

Olivia Rodrigo e Vinnie Hacker, la foto del presunto bacio

Olivia Rodrigo e Vinnie Hacker erano stati già eletti come la coppia più bella della generazione Z. Lei, bellissima, con un successo mondiale grazie al suo talento musicale e con 26,5 milioni di followers solo su Instagram e lui tik-toker di fama mondiale con 5,7 milioni di followers su Instagram, erano stati pizzicati in teneri atteggiamenti. O almeno così sembrava. Su Instagram, infatti, era stata pubblicata la foto di un presunto bacio che la cantante e il tik-toker si sarebbero scambiati dopo un concerto di lei.

ISOLA DEI FAMOSI 2022, PAGELLE 23A PUNTATA/ Carmen regina, Estefania e Lory bocciate

Era così bastata una foto in cui i due si mostravano in teneri atteggiamenti per scatenare il gossip. Dalla foto che è circolata sui social, come sottolinea il portale Webboh, molti fan aveva pensato all’inizio di una relazione tra i due, ma a quanto pare, la verità sarebbe un’altra.

La verità sul presunto bacio tra Olivia Rodrigo e Vinnie Hacker

Come fa sapere il portale Webboh, tra Olivia Rodrigo e Vinnie Hacker non ci sarebbe stato alcun bacio come, invece, avevano pensato i fan di fronte ad una foto in cui sembrava che i due protagonisti immortalati fossero proprio la cantante e il tik-toker. Webboh, infatti, spiega che i due ragazzi della foto non sono Olivia Rodrigo e Vinnie Hacker. Inoltre, pare che la foto sia stata scattata in Turchia.

Luca Salatino "Soraia? Nessun progetto a lungo termine"/ Dopo Uomini e Donne...

Quando la foto è stata scattata, entrambi non si trovano in Turchia. Lui era a Barcellona mentre lei in Germania. Inoltre, pare che il ragazzo della foto abbia i capelli più corti e più rossi rispetto a quelli che ha Vinnie Hacker. Nessuna storia d’amore, dunque, per la cantante e il tik-toker.

LEGGI ANCHE:

Federica Calemme: "Jessica e Barù? Ma quando è iniziata?"/ E su Manuel e Lulù...

© RIPRODUZIONE RISERVATA