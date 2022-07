Olly, chi è Federico Olivieri/ “Un’altra volta? È sempre presente la vena nostalgica”

Federico Olivieri, in arte Olly, è tra gli ospiti della nuova puntata del Tim Summer Hits 2022, l’evento musicale dell’estate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Il giovane cantante si presenta con il singolo “Un’altra volta” in cui parla di un amore che finisce male. “Un’altra volta”, infatti, rappresenta una richiesta d’amore dolce ma diretta e si presenta come una ballad moderna, ma dal sapore nostalgico. Prodotta da JVLI, il brano è stato presentato così dal cantante: “nel tempo ho preso l’abitudine di allontanarmi da ciò che già in passato non ha funzionato. Con questa traccia ho voluto toccare questo tasto: cercare di recuperare e ricostruire ciò che in passato mi ha fatto sentire pieno di vita, anche se non ha funzionato. È sempre presente la vena nostalgica che mi contraddistingue, in quanto è presente il riferimento ad un’ennesima relazione in cui finisco per espormi e ferirmi solo io, come ahimè è quasi sempre successo nella mia vita”.

Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, si è fatto conoscere grazie al remix della canzone “La notte” di Arisa.

Chi è Olly: da Arisa a “Scuba diving”

Federico Olivieri, in arte Olly, è un giovane cantante che spazia dal pop al rap. La musica è sempre stata una sua grande passione sin da bambino. Nel 2016 ha debuttato nel mondo della musica pubblicando una serie di singoli tra cui “Lego”, un brano che gli è valso la nomination come Artista del Mese per MTV New Generation. Non solo, in passato ha collaborato anche con Arisa lavorando al remix del brano “La notte”. La passione per la musica è iniziata davvero presto come ha raccontato il cantante: “studiavo viola e pianoforte al conservatorio da piccolo ma ho sempre avuto la passione del rap. Facendo freestyle con amici loro stessi mi hanno esortato a registrare qualcosa di scritto di sana pianta da me. Una cosa tira l’altra ed eccoci qui”.

Tra i suoi brani c’è anche “Scuba Diving” che ha raccontato così: “è una traccia ispirata alla musica anni Novanta e Duemila. Tratta la mia volontà di prendermi i miei spazi senza farmi bloccare o disturbare dalla pressione che tutti i giorni sentiamo nell’aria, accettando il modo in cui mi comporto e cercando di spiegarlo a chi mi ascolta. Questo brano per me è una vera e propria gemma, uno di quei pezzi scritti in camera da solo con le cuffiette e, nonostante sia molto diversa dalla musica a cui lavoro di solito, è nata molto spontaneamente”.

