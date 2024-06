Olly, chi è il cantante? Vero nome e fidanzata/ “L’amore è privato, mi piace far parlare la mia musica”

Chi è il cantante Olly, vero nome Federico Olivieri? Classe 2001, Federico è nato il 5 maggio a Genova e sin da ragazzino si appassiona al mondo delle sette note iniziando così a studiare musica e canto presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. La grande occasione per Olly arriva qualche anno più tardi quando partecipa al Festival di Sanremo. Un’esperienza pazzesca che il giovane cantante ha raccontato così dalle pagine de La Repubblica: “Sanremo Giovani me l’ha proposto la casa discografica ed è stato magico. Avevo 21 anni e non mi sentivo del tutto all’altezza, ma una volta salito sul palco, mi sono reso conto che potevo starci, ero consapevole dei miei limiti ma anche delle mie capacità”.

A distanza di quasi due anni da quell’avventura, Olly non nasconde che il desiderio di tornare in gara sul palcoscenico del Teatro Ariston c’è tutto, ma questa volta lo farebbe con un mood differente: “questa volta però senza accontentarmi di esserci. La prima volta qualsiasi risultato sarebbe stato positivo”.

Olly e la vita privata: il cantante ha una fidanzata?

Il debutto a Sanremo 2024 con il brano “Polvere” fino al grande successo dell’estate 2024 con “Devastante” e con il duetto “Ho voglia di te” con Emma e JVLI. La carriera di Olly prosegue alla grande, ma le fan sono anche curiose di sapere qualcosa di più sulla sua vita privata e in particolare se ha una fidanzata oppure no. In realtà il giovane cantautore è molto riservato sulla sua vita sentimentale e la conferma è arrivata anche quando a La Repubblica ha confidato: “se ho una fidanzata? E un fatto privato, a me piace far parlare la mia musica”.

Il cantante ha anche confessato di non aver mai tradito: “la legge del taglione non funziona mai. Diciamo che siamo molto lontani dal mio modo di vedere le cose. Io la penso così: “Mi ha tradito, bene, avrà avuto i suoi motivi, ma io mi allontano”. Le auguro buona vita”. Infine sull’amore ai tempi delle app di dating ha detto: “non le ho mai usate, ma ho letto di storie in cui è successo, non è impossibile. L’importante secondo me è essere chiari fin dall’inizio su quali siano gli obiettivi. Io posso dire che un’app la scaricherei non per innamorarmi”.











