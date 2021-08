Olsen allo Sheffield United?/ Calciomercato news, la Roma tratta l’addio del portiere

CALCIOMERCATO NEWS, ROBIN OLSEN ALLO SHEFFIELD UNITED

La Roma sta lavorando sugli ulitmi movimenti in uscita per questo finale di calciomercato estivo ed in queste ore sembra potersi concretizzare l’approdo di Robin Olsen allo Sheffield United. Il trentunenne svedese, rimasto ancora una volta senza il posto da titolare visto l’arrivo di Rui Patricio dal Wolverhampton, sembrava potesse trasferirsi in Francia nelle scorse settimane ma i dirigenti giallorossi ed il suo entourage starebbero adesso definendo il suo passaggio ai biancorossi che militano in Championship, ovvero la Serie B inglese. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, lo Sheffield United vorrebbe aggiudicarsi Olsen con la formula del prestito e sarebbe stato inutile il sondaggio del neo promosso Venezia con gli arancioneroverdi che hanno preferito guardare altrove.

Le chances di vedere Robin Olsen allo Sheffield United sembrano crescere in quest’ultima parte della finestra di calciomercato. Nella passata stagione Olsen è riuscito a collezionare undici presenze complessive fra campionato e coppe con la maglia dell’Everton, riuscendo a mantenere la propria porta inviolata in tre occasioni. Il ct della Svezia Andersson lo ha convocato per le gare internazionali di inizio settembre e, come riporta forzaroma.info, riguardo al futuro di Olsen ha dichiarato: “Ad oggi la situazione non è buona, ma staremo a vedere se ci saranno novità. Robin è stato bravissimo in nazionale e per questo sono sorpreso che i club non lo scelgano come primo portiere, perché se la caverebbe anche nei top club. Spero che la questione si risolva e che possa trovare un club dove giocare con continuità. Se non dovesse essere così, affronteremo quella situazione. Sono comunque fiducioso perché con noi è stato fantastico. Mi fido di lui.

