CALCIOMERCATO ROMA/ Ag. Villar e Mayoral: “Sono felici, vogliono restare e giocare”

CALCIOMERCATO ROMA, PARLA L’AGENTE DI VILLAR E MAYORAL

La Roma sta cercando di completare l’organico in questi ultimi giorni della finestra di calciomercato estivo. Interpellato in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, l’agente di Gonzalo Villar e di Borja Mayoral, il procuratore Alejandro Camano, riguardo al futuro dei suoi assisti ha spiegato: “Borja lavorerà per essere titolare, la Roma ha un attacco spettacolare e lui si divertirà. È felice, vuole restare e lottare con la squadra. Villar? Mourinho ha fatto una scelta tecnica, ma lui sta bene. Gonzalo lavora per essere il migliore e non sta pensando di lasciare la Roma. È felice e vuole giocare davanti ai tifosi giallorossi.” Nelle scorse ore Mayoral sembrava poter tornare al Real Madrid o finire alla Fiorentina con il Crystal Palace attento alla situazione. Niente scambi pure per Villar, finito in tribuna contro la Salernitana e per il quale si ipotizzava potesse andare all’Atletico Madrid con Hector Herrera nella Capitale.

CALCIOMERCATO ROMA/ Hector Herrera è complicato, due obiettivi non arriveranno

CALCIOMERCATO ROMA, LE PAROLE DI MISTER MOURINHO

Il calciomercato sta per concludersi e la dirigenza della Roma sta tentando di puntellare la rosa con qualche movimento per questo finale di sessione. Intanto però i giallorossi hanno ottenuto un buon successo in casa della Salernitana ed al termine della gara il tecnico José Mourinho ha commentato il momento della sua squadra spiegando: “In panchina vorrei più esperienza, non più qualità. Ci sono rose molto più ricche della nostra, ma sono contento della mia. Contro le squadre forti giocheremo per vincere, magari perderemo ma ci proveremo. Cristante? Sta bene, lui è il profilo di giocatore che a me piace per dare equilibrio. Oggi ha giocato più dietro perché la costruzione della Salernitana è larga, per noi era importante averlo davanti a Mancini e Ibanez. Dopo il primo e secondo gol ha sempre dato appoggio sulla destra, con Veretout più avanzato, mi è veramente piaciuto. Abraham ha fatto bene contro Fiorentina e Trabzonspor, anche se non ha segnato ma ha colpito due pali. Oggi il suo primo tempo è stato difficile, non era facile trovare spazio nei tre centrali. Nella ripresa gli abbiamo dato più mobilità, la squadra ha fatto bene. Con lui più una Roma più forte rispetto a quella con Dzeko? Ci vuole tanto rispetto per Edin, un giocatore incredibile con una grande storia in tre campionati difficili come quello tedesco, quello inglese e quello italiano. Ma siamo più forti perché quest’anno abbiamo un attaccante in più. Nella passata stagione c’erano solo Dzeko e Borja Mayoral, oggi Borja Mayoral, Shomurodov e Tammy.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Mourinho: "Conto su Mayoral, situazione esuberi non è semplice"Calciomercato Roma/ Sondaggio per Witsel, anche Fazio vuole una buonuscita

© RIPRODUZIONE RISERVATA