CALCIOMERCATO ROMA/ Ufficiale l’addio di Pastore. Il punto su Olsen e gli esuberi

CALCIOMERCATO ROMA, OLSEN E NZONZI ANCORA IN PARTENZA

Il problema esuberi tiene banco in casa Roma per queste ultime frenetiche ore della sessione di calciomercato. Come avevamo evidenziato anche nella giornata di ieri, il centrocampista Steven Nzonzi ha rifiutato ogni possibile destinazione, compresa un’interessante proposta da una società del Qatar. Un altro elemento che non ha trovato una nuova sistemazione è il portiere Robin Olsen per il quale ha parlato il ct della Svezia Andersson avendolo convocato per le gare internazionali di inizio settembre, come riporta forzaroma.info: “Ad oggi la situazione non è buona, ma staremo a vedere se ci saranno novità. Robin è stato bravissimo in nazionale e per questo sono sorpreso che i club non lo scelgano come primo portiere, perché se la caverebbe anche nei top club. Spero che la questione si risolva e che possa trovare un club dove giocare con continuità. Se non dovesse essere così, affronteremo quella situazione. Sono comunque fiducioso perché con noi è stato fantastico. Mi fido di lui.” Capitolo a parte invece per Fazio e Santon che vorrebbero essere reintegrati in gruppo sebbene il difensore argentino abbia intenzione di agire per vie legali.

Calciomercato Roma/ Nzonzi non vuole partire, rifiutata anche un'offerta qatariota

CALCIOMERCATO ROMA, UFFICIALE L’ADDIO DI JAVIER PASTORE

I dirigenti della Roma sono alle prese con la grana esuberi in questa parte finale del calciomercato estivo. I dirigenti giallorossi stanno lavorando per trovare una sistemazione per quei calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società per la stagione appena cominciata e nell’elenco formulato dall’allenatore José Mourinho c’era anche il nome di Javier Pastore. Nelle scorse ore la Roma, attaverso un comunicato ufficiale sul suo sito web, ha fatto sapere di aver concluso il rapporto con l’argentino ex Paris Saint-Germain spiegando: “AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Javier Pastore. L’argentino è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018 e ha collezionato 37 presenze e 4 gol in giallorosso. Tutta l’AS Roma augura ad Javier le migliori fortune per il futuro.” Stando a quanto rivelato dal giornalista Marco Juric, la Roma rispaermia in questo modo ben 7 milioni di euro dall’ingaggio di Pastore.

