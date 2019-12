OLTRE LA SOGLIA/ Anticipazioni 17 dicembre: Tosca sotto inchiesta! (ultima puntata)

OLTRE LA SOGLIA, DOVE SIAMO RIMASTI

Ultima puntata per Oltre la soglia, in onda su Canale 5 nella seconda serata di oggi, martedì 17 dicembre 2019, in prima Tv assoluta. Sarà la sesta, ma prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: quando un’amica rischia di soffocare, Emma smette del tutto di parlare e finisce in Psichiatria. Intanto, Marica decide di smettere di prendere le sue medicine per continuare la sua storia con Tommaso, mentre il resto del gruppo cerca di comprendere il destino di ciascuno. Quando Emma ha un nuovo episodio di assenza, il team inizia a sospettare che ci sia di mezzo anche un cambio di personalità. Andrea invece si prepara a lasciare l’istituto, ormai quasi del tutto guarito da tutte le sue paure. Tosca contatta nel frattempo Di Muro per scoprire qualcosa di più su Emma, mentre Rick stringe amicizia con Caterina e le suggerisce di farsi assegnare la camera con Alice. Tosca intuisce che Emma è vittima di un trauma del passato, legato all’incendio che ha colpito la sua casa e la madre. La ragazza infatti era presente nel momento in cui la madre ha appiccato il fuoco e le ha richiesto di rimanere immobile.

Terrorizzata, la bambina non è riuscita a fare nulla, nemmeno a gridare aiuto. Intanto, Alessandro e Barbara si baciano e per poco il marito di lei, distratto da Negri, non li scopre. Marica ha una nuova crisi a causa della mancata assunzione dei farmaci. Tosca è molto dura con i genitori, che non riescono ad accettare la sua patologia. Marica intanto fa il suo show in sala d’attesa e irrita un genitore presente, spingendo Tommaso a spingerlo. Approfittando del caos, la ragazza gli propone di fuggire insieme. Mentre Bruno esce d’ospedale e trova Diego ad attenderlo, Di Muro si attiva su richiesta di Tosca e localizza il cellulare di Marica al mare. Intanto, Barbara decide di chiudere con Alessandro, mentre Marica e Stefano si baciano, entrambi vittime delle loro allucinazioni. Fingendo un malore, Caterina invece distrae un infermiere per usare il suo cellulare e insultare Silvia. In piena crisi, Marica viene fermata da un guardia della sicurezza e Tommaso lo spinge, facendogli battere la testa contro uno spigolo. L’uomo viene ritrovato ferito da Tosca, che riceve una telefonata dal ragazzo in lacrime, sicuro di averlo ucciso. Mentre Tommaso riprende a tagliarsi per annullare il dolore, Marica raggiunge la terrazza dell’ospedale con l’intenzione di lanciarsi. Anche se annebbiata dalle allucinazioni, Tosca riesce a raggiungerla. Di Muro però pretende delle spiegazioni. In preda a una crisi, la psichiatra viene portata a casa di corsa e il PM contatta Alessandro, che lo allontana senza dargli una spiegazione.

OLTRE LA SOGLIA ANTICIPAZIONI 17 DICEMBRE 2019

EPISODIO 6 – Tosca verrà messa sotto indagine nel finale di stagione oltre la soglia. Il suo segreto ormai è stato scoperto e non solo da Di Muro, indeciso sulla possibilità di denunciare la psichiatra. L’intero staff infatti è diviso su più fronti: non tutti sembrano pronti a sostenerla. Negri sembra aver trovato finalmente la strada per far fuori la sua rivale, con l’appoggio dell’Amministrazione. Tosca intanto dovrà mettere alla prova la sua relazione con Di Muro, nella speranza che il loro legame superi anche questo scoglio. Con Tosca fuori combattimento, sarà Alessandro ad occuparsi dei nuovi casi, come quello di Lea. Senza dimenticare Barbara, che alla fine ha scelto di confessare al marito il suo interesse per il collega. Per capire se Tosca sia in grado di continuare nel suo ruolo, verrà convocata una commissione disciplinare davanti a cui dovranno presentarsi tutti. Persino Di Muro. Intanto, in reparto arriva un nuovo paziente potenzialmente pericoloso, mentre Tosca riceve un particolare invito.



