OLTRE LA SOGLIA/ Anticipazioni 6 novembre: Il segreto di Tosca sarà scoperto?

OLTRE LA SOGLIA: LA TRANA DELLA SERIE TV

Al via la prima puntata di Oltre la soglia, il medical drama italiano che andrà in onda su Canale 5 da oggi, mercoledì 6 novembre 2019. L’appuntamento è per la prima serata con Gabriella Pession, che conosceremo nei panni della protagonista Tosca Navarro. Si tratta di una psichiatra che guida un reparto moderno per la cura di adolescenti affetti da disagi psichici. Il primario tra l’altro ha deciso di votarsi a questa causa per via del suo passato, dato che ha vissuto in prima persona che cosa vuol dire il disagio psichico. Per questo riesce ad entrare in contatto immediato con i giovani pazienti, anche se spesso dovrà superare le barriere delle regole e del prestabilito per riuscire ad aiutarli. Le sarà di supporto anche il suo innato intuito, oltre che alla sua ironia, alla sua personalità provocatoria ed all’animo ancora ferito. Nella fiction Oltre la soglia Il suo volto da quindicenne è affidato all’attrice Arianna Becheroni: la vedremo in modo attivo nel corso della narrazione, dato che è lo spirito guida che regala forza alla protagonista e che rappresenta quei ricordi costanti che emergeranno con ogni caso. Al suo opposto troviamo invece Paolo Imbruglia con il suo Alessandro Agosti, uno psichiatra altruista che la sostiene nel suo lavoro e l’unico in tutto l’ospedale a conoscere il segreto di Tosca. Anche perchè si tratta del suo terapeuta. Non è invece un amico Francesco Negri, il personaggio interpretato da Alessandro Tedeschi. Si tratta di un altro psichiatra, che fa di tutto per mettere in cattiva luce la protagonista con l’unico obbiettivo di prendere finalmente il suo posto.

In Oltre la soglia Tosca tuttavia non è l’unica a nascondere un segreto. Anche la dottoressa Barbara Cappello, alias dell’attrice Nina Torresi, cerca di evitare che amici e colleghi scoprano la sua vita privata, condita da violenze messe in atto dal marito. Il cast si avvale inoltre della presenza di Giorgio Marchesi: interpreterà il PM Piergiorgio Di Muro. Un personaggio con cui la protagonista vivrà una vera e propria battaglia, che finirà però con una forte attrazione reciproca. Al di fuori dello staff dell’ospedale troviamo inoltre Camilla Ferranti, ovvero l’assistente sociale Mirta Tonutti, amica della protagonista. Diversa invece la reazione di Achille Loreto, l’amministratore che avrà il volto dell’attore Massimo De Lorenzo e che sarà una vera spina nel fianco per Tosca. Anche se in ogni puntata cambieranno i casi e anche i pazienti, conosceremo da vicino anche alcuni degli ospiti fissi della clinica: Marica (Aurora Giovinazzo); Antonio (Riccardo Russo); Francesca (Giulia Sangiorgi); Andrea (Alessandro Volpes) e Mario (Matteo Savino).

OLTRE LA SOGLIA ANTICIPAZIONI DEL 6 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 1 – Nella prima puntata di Oltre la soglia Tosca affronta il caso di Jacopo, un ragazzo di diassette anni con una grande passione per il disegno. Approdato alla clinica come affetto da disturbi psichiatrici, il ragazzo manifesta anche una forte insofferenza per l’essere incompreso, soprattutto da chi lo conosce e non ha afferrato quanto possa essere geniale nel settore creativo. L’unica ad intuire le sue doti sarà Tosca, che deciderà di sottrarlo alla decisione dello staff di rinchiudere Jacopo all’interno del reparto. Anzi, la psichiatra farà di tutto perchè il suo nuovo paziente abbia la possibilità di esprimere il suo estro al di fuori della struttura ospedaliera. Purtroppo l’arrivo di Jacopo nella struttura non sarà dei più felici: il ragazzo infatti verrà arrestato per atti vandalici e i suoi scatti d’ira di certo non lo aiutano.



