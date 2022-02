OLTRE L’ORARIO DI LAVORO/ Il caso della settimana corta belga che può ispirare l’Italia

Nei giorni scorsi, il Governo belga ha presentato un progetto di riforma del mercato del lavoro con l’obiettivo di dare risposte regolative a una situazione che, per quanto in evoluzione permanente, negli ultimi tempi è caratterizzata da cambiamenti, anche piuttosto radicali, introdotti dalla pandemia.

È noto a tutti quanto negli ultimi due anni si sia accelerato il ricorso al lavoro a distanza: il necessario distanziamento sociale non consentiva alternativa alcuna. In tutte le economie avanzate, oggi si fa i conti con questo fenomeno – anche in Italia (si veda il “protocollo sul lavoro agile”) – cercando di avvicinare distanziamento, autonomia e work-life balance.

Il lavoro agile, in particolare, nasce come forma di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. È proprio questo il grande obiettivo che il primo ministro belga Alexander de Croo ha esplicitato, ovvero quello di “dare ai dipendenti più libertà e flessibilità per conciliare meglio vita privata e vita professionale”. In questo senso, il progetto del Governo belga prevede la “settimana corta”: si tratta della possibilità di spalmare su quattro giorni le stesse ore di lavoro previste per cinque. Per il momento, la proposta è al vaglio delle Parti sociali. Solo successivamente, il Governo belga presenterà delle ipotesi legislative.

Il lavoro agile – oggi sempre più “ibrido” (un po’ in presenza, un po’ a distanza) – introduce in modo massificante un’esigenza nel lavoro che risulterà irreversibile: le persone si sono abituate a un equilibrio diverso col lavoro che permette loro di gestire meglio i tempi di vita, in particolare nei casi di genitorialità. E a queste crescenti esigenze è fondamentale dare risposte.

Da questo punto di vista, è interessante osservare il fenomeno della Great Dismission (Grande Dimissione) negli Usa: tra luglio e agosto dell’anno scorso, quando le aziende hanno iniziato a diminuire il distanziamento e a richiamare le persone in ufficio, oltre 8 milioni di lavoratori hanno dato le dimissioni, il 30% di questi (circa) senza un’alternativa (dati Dipartimento Lavoro Usa). È un trend che non si è arrestato – nel novembre 2021 altri 4 milioni di lavoratori hanno rassegnato spontaneamente le dimissioni – e che tocca tutti i settori in modo trasversale: servizi professionali, sanità ed educazione, manifattura, alloggio e ristorazione, commercio al dettaglio, ecc.

In poche parole, queste dimissioni indicano l’indisponibilità a rinunciare a quell’equilibrio guadagnato, in modo del tutto spontaneo, con la pandemia.

L’andamento dell’economia e del mercato del lavoro negli Usa è stato spesso anticipatore di novità che si sono poi puntualmente manifestate anche in Europa. Anche in Italia, lo scorso anno, vi sono stati circa 2 milioni di casi di dimissioni volontarie (dato a novembre 2021, Fondazione Consulenti del Lavoro).

Nel caso specifico, è piuttosto evidente come il matching tra domanda e offerta debba oggi considerare l’organizzazione del lavoro come elemento determinante. Nel nostro Paese ciò avviene nelle imprese medio-grandi. Si tratta però soltanto del 5% delle nostre imprese. Il restante 95% – che ha meno di 10 addetti/e – vive di espedienti e di organizzazioni prevalentemente appesantite, anche per i ritardi di chi le rappresenta. I tempi per una grande riforma del lavoro sono maturi. La vogliono imprese e lavoratori: Governo e Parti sociali potrebbero giovarsi proprio del caso belga.

