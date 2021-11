Omar Confalonieri, agente immobiliare accusato di stupro/ Altra vittima a Bergamo?

La vicenda che vede protagonista Omar Confalonieri, l’agente immobiliare di Milano accusato di avere narcotizzato una coppia di potenziali clienti di un box auto e di avere abusato per ore della donna in stato di incoscienza, peraltro alla presenza della figlia dei due, nata da pochi mesi, è stata raccontata ed esaminata a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì.

Spiagge, Consiglio di Stato “concessioni solo fino 2023”/ “Poi gare, basta proroghe”

Come riferito dall’inviato Alessandro Politi, Confalonieri ha conosciuto i suoi due clienti all’asilo, frequentato dai rispettivi figli. In tale circostanza, si sarebbero scambiati i numeri di telefono, svelandogli che erano alla ricerca di un box auto. Ecco che qui sarebbe scattato il diabolico piano, come precisato dal giornalista: “Il 2 ottobre dice di avere un box e incontra la coppia al bar nel pomeriggio, facendosi andare a prendere a casa perché lamenta un forte mal di schiena e fermandosi nel tragitto per andare in farmacia, ove, con una ricetta bianca, acquista benzodiazepine, sedativi forniti a chi soffre di attacchi di panico o di ansia”.

Palù (Aifa): "Vaccini ai bambini efficaci, rischi limitati"/ "Miocarditi passeggere"

OMAR CONFALONIERI, AGENTE IMMOBILIARE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE: C’È UNA NUOVA VITTIMA?

Il giorno del presunto stupro, Omar Confalonieri si è reso irreperibile per ore, non rispondendo ai messaggi della sorella e della moglie, che, preoccupata, gli ha scritto: “Non vuoi dirmi neanche dove sei, non vuoi chiamarmi… Ricordati che se continui così non dovrai più dare spiegazioni a me, ma a tuo figlio, che sta crescendo. Spero che un giorno ti pentirai di cosa stai facendo, ora evidentemente non sei pentito, visto che nemmeno mi chiami”.

Nel contempo, è spuntato un altro caso sospetto di violenza sessuale da parte di Confalonieri ai danni di una giovane di Bergamo: gli atti del procedimento, che era stato archiviato, sono stati richiesti dal pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Letizia Manneella ai colleghi orobici.

Macron: “Green pass over 65 scadrà senza terza dose”/ Appello in tv “Vaccinatevi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA