Omar e Otis, figli Orietta Berti e Osvaldo Paterlini/ “Famiglia perfetta come una O”

Omar e Otis Paterlini sono i figli di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini. Dalla loro lunga, intensa e importante storia d’amore, iniziata con una convivenza ormai ben oltre 50 anni fa, sono nati i due figli che, proprio come i genitori, hanno un nome che inizia con la O, una vera e propria tradizione di famiglia a cui nessuno vuole rinunciare visto che anche la nipotina della cantante, figlia di Otis e Lia Chiari, si chiama Olivia. Ma chi sono Omar e Otis Paterlini e cosa fanno nella vita? Omar, il primogenito della coppia, ha deciso di non tenersi lontano dal mondo dei lustrini e del successo tanto da scegliere la via della musica, suona la chitarra in una band, ma senza amare molto il mettersi in mostra e far parlare di sè tra gossip e pettegolezzi tanto che la stessa Orietta Berti, in una serie di dichiarazioni a Famiglia Cristiana ha spiegato: “quando hanno preso la laurea e nelle tante occasioni in cui si sono confermati ragazzi onesti”.

Omar e Otis Paterlini, chi sono? I figli di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini

Dall’altra, Otis Paterlini ha mantenuto la sua essenza di persona riservata e di scarso frequentatore dei socia. Di lui sappiamo che è sposato con Lia Chiari, psicologa e assistente sociale presso il tribunale di Parma, e dal loro amore è nata la prima nipotina di Orietta Berti, Olivia, la prima nipotina di Osvaldo e Orietta. La famiglia unita e sempre legata da amore profondo, vive a Montecchio, paesino della provincia di Reggio Emilia a cui proprio la cantante non vuole assolutamente rinunciare. Le novità per loro sono sempre davvero molto poche perché amano vivere nel riserbo proprio come la madre. Ne scopriremo qualcosa in più oggi quando Orietta Berti sarà a Oggi è un altro giorno?



© RIPRODUZIONE RISERVATA