Omar e Otis Paterlini, chi sono i figli di Orietta Berti/ “L’unico rimpianto non averli visti crescere”

Omar e Otis Paterlini, chi sono i figli di Orietta Berti

Omar e Otis Paterlini sono i figli di Orietta Berti, frutto del suo grande e lungo amore con il marito Osvaldo. Innamorata della propria famiglia, senza aver mai rinunciato alla carriera, Orietta Berti ha realizzato anche il sogno di diventare mamma anche se, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, ha ammesso di avere “il rimpianto di non averli visti crescere“, ma chi sono i figli di Orietta Berti? Omar è il primogenito della cantante ed è arrivato dopo diversi anni dalla celebrazione del matrimonio. “Abbiamo aspettato un po’ di tempo prima di averlo”, ha dichiarato in alcune interviste la Berti. Appassionato di musica, da adulto, ha scelto di non far parte del mondo dello spettacolo riuscendo a costruire una carriera diversa da quella dell’illustre mamma.

Orietta Berti, chi è e carriera/ Da "Fin che la barca va" a "Mille": i successi di ieri e di oggi

Otis, invece, è il secondogenito di Orietta Berti e dopo aver giocato a basket, oggi lavora come manager della madre. Otis ha anche reso nonna Orietta Berti con la nascita delle nipotine Olivia e Ottavia, frutto del suo amore con Lia Chiari, una psicologa e assistente sociale che lavora al Tribunale di Parma.

Orietta Berti e il rapporto con i figli

Orietta Berti è innamoratissima della propria famiglia con cui ama trascorrere il tempo quando non lavora. “Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa. Ultimamente mio marito non ha più la vista di prima, e quindi oggi tocca ad Otis, che conosce l’inglese e lo spagnolo alla perfezione e anche da un punto di vista tecnologico è molto preparato, quindi la sua presenza nel mio staff, diciamo così, è molto importante”, ha detto in un’intervista.

Osvaldo, Omar e Otis, marito e figli Orietta Berti/ La cantante: "sono all’antica nei sentimenti"

La Berti, poi, ha anche parlato della gioia provata nell’essere diventata nonna come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Confidenze: “Essere nonna mi piace, ma è faticoso. Quando sono a casa mi lasciano le bambine. Poi corrono entrambe su e giù per le scale con dietro me, in perenne apprensione per la responsabilità. La verità è che mi stanca meno affrontare due concerti in un giorno che stare dietro alle nipotine”, le parole dell’artista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA