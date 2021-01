Omar Hussain/ Chi è il “genio” del MENSA tra i concorrenti de “La Caserma”

CHI È OMAR HUSSAIN, CONCORRENTE “LA CASERMA”?

Tra i concorrenti de “La Caserma“, il nuovo docureality di Rai Due in onda a partire da questa sera su Rai Due, c’è anche Omar Hussain. Il diretto interessato, in un video di presentazione dice di avere 23 anni, di studiare Fisica all’università di Pisa e di fare parte del MENSA, ovvero quel 2% di popolazione con il quoziente intellettivo più elevato. Omar Hussain suona il pianoforte e ama la musica in generale, ma anche gli scacchi e la lettura, allo stesso tempo, però, per sua stessa ammissione non disdegna l’attività fisica. Il motto di Omar potrebbe essere riassunto in “sapere è potere”: uno slogan che la dice lunga sulla sua idea rispetto alle persone superficiali, che non si formano e anzi fanno vanto della loro ignoranza. Un concorrente, insomma, che rischia di scontrarsi con gli altri ragazzi che hanno un’idea certamente diversa dalla sua rispetto all’importanza della cultura e dello studio.

OMAR HUSSAIN, VIDEO IL “GENIO” DEL MENSA A “LA CASERMA”

Omar Hussain è un italo-pachistano: il 23enne vive nel paese di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia insieme alla madre e ai due nonni: la separazione tra i suoi genitori ha infatti interrotto il suo rapporto con il padre. Sarà curioso osservare che tipo di rapporto instaurerà il giovane con i suoi compagni d’avventura probabilmente meno acculturati ma con un seguito social certamente più imponente del suo. Vi basti sapere che su Instagram il suo profilo conta solamente 316 followers. Potrebbe dunque sorgere un dubbio legittimo? Che cosa ci fa un ragazzo con queste qualità intellettuali in un programma televisivo che difficilmente verrà ricordato dagli storici? Il motivo lo ha svelato lui stesso: tutto deriva dalla curiosità per tutto ciò che non conosce e dalla volontà di acquisire, grazie al regime imposto dalla caserma, costanza e disciplina necessarie a realizzare il suo grande sogno: diventare astronauta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA