Omar Palermo è morto/ ‘Youtubo Anche Io’ stroncato da un infarto a 42 anni

Omar Palermo, lo youtuber famoso come Youtubo Anche Io, è morto. Diventato popolare sul web per i video in cui immortalava le sue imprese a tavola, Omar è stato stroncato da un infarto ieri nella casa di cura “Tirrenia Hospital” di Belvedere Marittimo, come fa sapere Quotidiano del Sud. Aveva 42 anni. Stando a quanto riporta la fonte, lo youtuber da più di sei mesi era alle prese con un difficile percorso di riabilitazione a causa di un incidente domestico che gli aveva provocato la frattura di una gamba. Riabilitazione resa complicata anche dalla corporatura dell’uomo che pesava oltre 100 chili.

Dopo un’assidua presenza su Youtube è seguita una lunga assenza che ha preoccupato i fan. In quell’occasione aveva poi scritto: “Buongiorno, cari amici followers, come già fatto, sono qui per ribadirvi che ho deciso di non pubblicare più nuovi video. Scelta spontanea, e senza nessun tipo di problema che riguardi la mia persona.”

Omar Palermo, noto anche come Youtubo Anche Io, stroncato da un infarto

In quell’occasione, Omar Palermo aveva rassicurato i suoi fan, tranquillizzandoli. Oggi, però, arriva la terribile notizia della sua morte. La youtuber Giorgia Sciacca ha rivelato qualche dettaglio in più sulle condizioni dell’uomo: “Omar era in una clinica di Cosenza e stava facendo riabilitazione. Stava andando bene: era dimagrito ben 55 kg. Purtroppo il destino è così: non è successo quando mangiava e faceva quei video ed è successo adesso mentre era in una clinica e si stava prendendo cura di se stesso. È morto a causa di un infarto”. Per anni chiamato da tutti il Maestro, contava sul suo canale youtube più di 550 mila iscritti.

