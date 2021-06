Omar Pedrini al Vimercate Festival dopo aneurisma/ “Ringrazio i miei angeli…”

Omar Pedrini sarà presente al Vimercate Festival in programma per il 3 luglio presso Palazzo Trotti nella cittadina brianzola. Solo lo scorso 11 giugno si era sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore per un aneurisma aortico. Lo aveva comunicato ai suoi fan tramite i profili social con una foto del bracciale del ricovero, le sue parole annunciavano che il pit stop si sarebbe prolungato più del previsto per “un fott**o aneurisma aortico” ma anche che, se fosse andato tutto bene, sarebbe tornato più forte di prima.

E allora oggi Omar Pedrini è pronto per il ritorno sul palco già per il prossimo sabato, in occasione di un evento a Vimercate ad accesso gratuito con prenotazione obbligatoria. Poche ore fa l’ex leader dei Timoria ha comunicato sui social di essere stato dimesso dall’ospedale e di essere a casa per finire la riabilitazione a Milano, dove inoltre ha potuto rivedere i suoi cari che per il protocollo anti-Covid non hanno potuto stargli vicino fisicamente durante il ricovero.

Omar Pedrini dopo l’intervento

Dopo l’intervento subito lo scorso 11 giugno, ci ha pensato lo staff di Omar Pedrini a tranquillizzare i fan in pensiero scrivendo sui suoi canali social ufficiali che era andato tutto bene: “Omar è stato operato ieri alla clinica Villa Torri di Bologna dal cardiochirurgo vascolare Prof. Roberto Di Bartolomeo e dalla sua equipe. L’intervento durato cinque ore è riuscito. Omar è in terapia intensiva ed è già cosciente“.

Con una sequenza di foto che lo ritraggono insieme ai medici dell’ospedale, il cantante li ha ringraziati uno ad uno citandoli con nome e cognome per mostrare l’immensa gratitudine per quello che hanno fatto. Tramite un post pubblicato su Facebook, e con tanto di hashtag #grazieangeli, li ricorderà come “La mia special crew”. Ma a confermare la sua presenza al Vimercate Festival sono stati direttamente gli organizzatori dell’evento, il tour di Pedrini era stato completamente annullato per motivi di salute.

