Omicidio Ancona, 53enne uccisa dall’ex marito/ Carabinieri avvisati dalla figlia minorenne della coppia

Un nuovo omicidio nelle ultime ore, una donna di 53 anni uccisa dal marito. Come si legge sul sito di TgCom24, la vittima si chiamava Concetta Marruocco ed è stata assassinata in quel di Cerreto d’Esi, località marchigiana della provincia di Ancona. In base alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l’omicidio sarebbe stato commesso alle ore 3 della notte passata, fra venerdì 13 e sabato 14 ottobre, e a commetterlo sarebbe stato l’ex marito, un uomo di 55 anni. Stando a quanto emerso sembra che al momento del tragico gesto in casa vi fosse anche la figlia della coppia, minorenne, a cui l’uomo avrebbe detto di chiamare i carabinieri.

Diplomatico israeliano accoltellato a Pechino in strada/ Aggressore fermato dalla polizia

Una volta che i militari dell’Arma sono giunti sul luogo segnalato, hanno trovato la donna di 53 anni già senza vita, e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla del persona sanitario, arrivato insieme alle forze dell’ordine. Il 55enne ha invece mostrato dove ha gettato l’arma per poi essere arrestato con le accuse di omicidio volontario pluriaggravato. Come specificato da TgCom24.it la coppia viveva separata da tempo ed evidentemente l’uomo non accettava la fine della relazione anche se la vicenda andrà ricostruita nel dettaglio. E’ emerso inoltre che il presunto omicida nella serata di ieri sarebbe andato al pronto soccorso per un malore, e una volta dimesso sarebbe tornato nella propria abitazione dopo di che si sarebbe diretto verso la casa della donna per un chiarimento.

TIKTOKER SUICIDA IN DIRETTA SUI SOCIAL/ Il padre: "Gogna mediatica, girano screen falsi"

OMICIDIO ANCONA, 53ENNE ASSASSINATA DALL’EX MARITO: UN GESTO PREMEDITATO?

Sarebbe entrato nell’abitazione della stessa attorno alle 3:00 di notte grazie ad un mazzo di chiavi ancora in suo possesso, dopo di che avrebbe aggredito la 53enne dopo una discussione. L’avrebbe colpita più volte con un coltello per un totale di 15 fendenti, svegliando la figlia che nel frattempo stava dormendo. Da capire se l’omicidio sia stato premeditato o meno.

L’omicidio della 53enne di Ancona giunge purtroppo a poche ore da un altro femminicidio, quello avvenuto nella serata di ieri a Roma, dove una donna di 71 anni è stata assassinata nel suo appartamento. I carabinieri hanno già fermato un uomo sospettato del delitto, sarebbe un amico dei figli della donna che avrebbe ucciso la signora sotto l’effetto di stupefacenti.

Tentata violenza al Ministero: finanziere agli arresti domiciliari/ Perseguitata un'addetta alle pulizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA