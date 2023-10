Como, 21enne accoltellata da compagno: gravissima/ 25enne arrestato per tentato omicidio

Gravissimo episodio di violenza avvenuto a Como, dove una 21enne è stata accoltellata alla gola dal proprio fidanzato. La ragazza non è deceduta, ma si trova in gravissime condizioni in ospedale, mentre il compagno è stato arrestato. Come si legge sul sito di TgCom24.it, la vittima è originaria di Vimercate, in provincia di Monza, ed è stata accoltellata dal 25enne fidanzato nella tarda serata di giovedì, presso l’appartamento di Como dove i due convivevano da circa un mese. A dare l’allarme, in stato confusionario, è stato proprio lo stesso 25enne che comunque non è riuscito a spiegare inizialmente le ragioni di tale folle gesto.

Dopo la confessione il ragazzo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. Quando gli uomini delle forze dell’ordine sono giunti presso l’abitazione segnalata in quel di Como, si sono trovati di fronte una scena drammatica con il 25enne in preda al panico mentre chiedeva aiuto, dicendo di aver combinato un guaio. Nell’appartamento, su un letto in un lago di sangue, vi era la 21enne con delle molteplici feriti da arma da taglio sul corpo. Gli uomini del 118 hanno rinvenuto la ragazza in gravi condizioni ma fortunatamente ancora in vita e dopo una prima stabilizzazione l’hanno portata in ospedale.

COMO, 21ENNE ACCOLTELLATA DAL COMPAGNO: HA TENTATO LA FUGA?

La ragazza sarebbe stata rinvenuta in coma ma nelle ultime ore le sue condizioni sarebbero leggermente migliorate anche se resta ancora molto grave. Sul luogo del tentato omicidio si sono recati immediatamente anche gli investigatori della squadra mobile nonché gli specialisti della polizia scientifica, che hanno fatto subito scattare le indagini e tutti i rilievi tecnici e biologici sulla scena del crimine, dopo di che hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa.

Secondo quanto emerso il 25enne, dopo aver accoltellato la fidanzata si sarebbe recato presso la stazione di Como San Giovanni dopo aver prelevato del denaro, anche della fidanzata, dopo di che sarebbe tornato sui suoi passi, chiamando i soccorsi.

