Omicidio Castelfiorentino, morta la 35enne Klodiana Vefa/ Caccia al marito in fuga

Un omicidio ai danni di una donna si è verificato a Castelfiorentino, in provincia di Firenze: una 35enne è stata assassinata e il marito risulta essere irreperibile. Secondo quanto riferito da TgCom24.it, la vittima sarebbe stata ammazzata a colpi di arma da fuoco, e da tempo non viveva più con il compagno, anche se i due non era ancora legalmente separati. La 35enne si chiamava Klodiana Vefa, originaria dell’Albania, madre di due figli; è stata uccisa a pochi metri dalla casa dove abitava e sembra che il folle gesto sia giunto al termine di una furibonda lite. In ogni caso non sono stati individuati dei testimoni oculari di quanto accaduto, di conseguenza le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, anche se il marito risulta essere il principale sospettato dell’omicidio.

Le forze dell’ordine lo stanno cercando dalla serata di ieri, precisamente dalle ore 20:00 circa dopo che diverse persone hanno sentito dei rumori di colpi d’arma da fuoco esplosi in strada, prima di chiamare i carabinieri. Le ricerche si stanno estendendo in zona Val d’Elsa, tra Poggibonsi, in provincia di Siena, Empoli e Firenze, così come riferito da TgCom24.it, anche se al momento del presunto killer non vi è traccia.

OMICIDIO CASTELFIORENTINO, MORTA LA 35ENNE KLODIANA VEFA: RICERCHE A TAPPETE PER STANARE IL MARITO

I carabinieri nel contempo stanno cercando di ricostruire l’accaduto, e pare che fra vittima e carnefice vi siano stati dei dissidi negli ultimi tempi dovuti alla gelosia dell’uomo. Klodiana Vefa lavorava come cameriera in una pizzeria, e si era inserita perfettamente nella comunità di Castelfiorentino, dove vivono diversi persone di origini albanesi.

I carabinieri hanno trovato due bossoli dei proiettili sparati dall’omicida, ma non è stata rinvenuta alcuna pistola, l’arma utilizzata per l’omicidio. E’ probabile che la stessa si trovi ancora nelle disponibilità dell’assassino o che comunque sia stata portata con se e poi gettata da qualche parte. L’uomo è stato inquadrato a bordo dell’auto, e le forze dell’ordine stanno visionando i vari filmati di sicurezza per provare a stanarlo.

