Omicidio Giulia Tramontano/ Mauro Corona: “Uomini vanno educati fin da bambini”

Mauro Corona è stato ospite ieri sera come sempre della puntata del talk di Rai Tre, condotto da Bianca Berlinguer, Cartabianca. L’alpinista, scultore e scrittore, si è presentato con una maglietta “Si motoseghe no Rolex”, che è già tutto un programma, con a fianco il libro dell’amico Carlo Pernat sul motociclismo. Dopo i saluti di rito la conduttrice del talk del terzo canale ha quindi incalzato il suo ospite sui temi principali degli ultimi giorni e l’argomento di maggiore discussione è stata la tragica morte di Giulia Tramontano. Il riferimento è alla 29enne di Senago, comune della provincia di Milano, uccisa dal compagno 30enne Alessandro Impagnatiello.

La ragazza era incinta del settimo mese ed è stata ammazzata a coltellate dal barman dell’Armani Hotel in condizioni non ancora poco chiare, quindi il suo cadavere nascosto per tre giorni fino a che lo stesso fidanzato non ha confessato, torchiato dagli inquirenti. Mauro Corona, commentando questo tragico fatto di cronaca nera, ha spiegato: “La storia di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato? Gli uomini devono cambiare ma bisogna cominciare fin dall’infanzia, da quando sono bambini, serve l’esempio della famiglia, dei genitori. Io vorrei riflettere sull’educazione, sulle radici”.

OMICIDIO GIULIA TRAMONTANO, MAURO CORONA E IL COMMENTO A CARTABIANCA

In studio la conduttrice Bianca Berlingue ha quindi chiesto di sostenere SpazioSD, ricordando alle donne di chiedere aiuto in caso di violenza, di non far finta di niente ne tanto meno di soprassedere, anche perchè spesso e volentieri episodi di violenza, già drammatici di per se, possono sfociare in veri e propri omicidi, così come accaduto alla povera Giulia Tramontano.

Concorda Mauro Corona, che in collegamento ha sostenuto l’iniziativa aggiungendo: “Bisogna sostenere sempre di più la ricerca scientifica per consentire progressi nella medicina. Chi ha i soldi dovrebbe finanziare la ricerca”. Il fidanzato Alessandro Impagnatiello al momento in carcere a San Vittore, rischia l’ergastolo: bisognerà capire anche se l’omicidio è stato premeditato o meno.

