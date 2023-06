Omicidio Lago Maggiore, 34enne trovato morto in casa/ Delitto legato allo spaccio nel Verbano

Un 34 anne è stato trovato morto questo pomeriggio in un’abitazione di Ghiffa, comune del Verbano-Cusio-Ossola. Il paese è a pochi chilometri da Verbania, sul lago Maggiore. Nel dettaglio, il corpo sarebbe stato trovato in una casa in una frazione di Susello. La vittima si chiama Matteo Fiorini ed è una persona già nota alle forze dell’ordine: sarebbe stato accoltellato. Sul posto è arrivata la polizia scientifica e gli uomini della questura di Verbania per gli accertamenti e le indagini. Presenti anche carabinieri e il magistrato di turno Sveva De Liguoro.

L’omicidio, secondo quanto sottolineato da Sky Tg 24, potrebbe essere collegato al mondo del piccolo spaccio di cocaina del Verbano. Alcune persone sono già state messe nel mirino dalla polizia, che conduce le indagini, e portate in questura per essere ascoltate. Tra di loro dovrebbe esserci anche un sospettato.

Omicidio Lago Maggiore

Secondo quanto sottolineato da La Stampa, sarebbe stata la mamma, che vive in Spagna, a lanciare l’allarme: da ore infatti provava a chiamare il figlio senza ricevere risposte e così ha allertato il 112. Giunti intorno alle 16.30 nella casa di Ghiffa, nella frazione di Susello, sul Lago Maggiore, i poliziotti hanno trovato Matteo Fiorini senza vita. L’uomo è stato accoltellato nell’appartamento in cui viveva da solo.

Sul posto è giunta la polizia della questura di Verbania che si occupa dei rilievi e delle indagini insieme al pm di turno Sveva De Liguoro. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel pomeriggio di oggi nell’abitazione lungo la strada che corre parallela alla statale 34 del Lago Maggiore. Dalle prime informazioni emerse, l’omicidio dovrebbe essere collegato al mondo dello spaccio del Verbano, in particolare quello legato alla cocaina. Matteo Fiorini aveva infatti legami con una banda di spacciatori.

