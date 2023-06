Bill Cosby accusato di violenza sessuale da 9 donne/ “È predatore, drogava vittime”

Bill Cosby, all’anagrafe William Henry Cosby, è stato accusato di violenza sessuale da 9 donne in una causa intentata in Nevada. Le presunte vittime, come riportato da NBC News Daily, sono Janice Dickinson, Lise-Lotte Lublin, Janice Baker Kinney, Lili Bernard, Heidi Thomas, Linda Kirkpatrick, Rebecca Cooper, Pam Joy Abeyta e Angela Leslie. Non sono le uniche tuttavia ad avere puntato il dito in passato contro il celebre attore de “I Robinson”, che adesso ha 85 anni.

Nel 2018 l’uomo è stato infatti condannato in Pennsylvania per aggressione sessuale. Una sentenza che è stata ribaltata e annullata dalla Corte Suprema dello Stato americano dopo quasi tre anni trascorsi in carcere dopo aver scontato quasi tre anni di carcere in virtù di alcuni vizi giudiziari. Nel 2022 anche il Tribunale della California lo ha ritenuto colpevole per aver molestato nel 1975 Judy Huth, che all’epoca aveva 16 anni. Tra le ultime accusatrici, anche la modella Janice Dickinson, la quale già qualche anno fa aveva testimoniato di essere stata drogata e stuprata dall’attore nel 1982.

Bill Cosby accusato di violenza sessuale da 9 donne: l’attore ancora nei guai

Le nove donne che accusano Bill Cosby di violenza sessuale sostengono di essere state vittime del suo “enorme potere, fama e prestigio”, di cui si serviva proprio per attirarle a sé. A tal proposito, ritengono che l’attore fosse un “predatore seriale” che utilizzava alcol e sedativi prima degli abusi. L’ottantacinquenne, da parte sua, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, dichiarandosi innocente.

“Queste donne non stanno combattendo poiché sono delle vittime ma per la loro dipendenza da enormi quantità di attenzione dei media e di avidità. Da oggi in poi, non continueremo a permettere a queste donne di presentare ancora vari esposti su presunte accuse contro il signor Cosby senza verificarli nel tribunale dell’opinione pubblica e dentro l’aula del tribunale”, ha affermato il portavoce Andrew Wyatt a Variety.

