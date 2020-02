Omicidio Lorys Stival/ Davide: “Veronica Panarello? Non voglio saperne più niente”

Omicidio Lorys Stival, Davide Stival si scaglia contro Veronica Panarello: per lui, la mamma killer – condannata a 30 anni – non esiste più. Intervistato da La vita in diretta, Davide ha spiegato: «Io voglio ricordarlo sempre, anche nelle occasioni come il suo compleanno: ci riuniamo tutti in piazza con i suoi compagni, gli viene dedicata una messa. Ho tanti momenti e ricordi di Lorys, vorrei averlo con me ma purtroppo non si può». Davide Stival ha aggiunto: «Ho sperato che Veornica dicesse tutto, ancora oggi ribadisce la sua versione. Ho sperato che raccontasse la verità, ma non avrebbe comunque cambiato nulla: se le venisse voglia di confessare, a me non cambia nulla». E Veronica Panarello non esiste più, come dicevamo: «Ci sentiamo solo via lettere per darle informazioni su nostro figlio, ma non andrò a trovarla più. Vicenda chiusa anche se confessasse tutto? Ovviamente sì».

OMICIDIO LORYS STIVAL, LE PAROLE DELLA SORELLA DI VERONICA PANARELLO

Intervenuta in diretta, la sorella Antonella Panarello ha tenuto a precisare: «Che sia lucida, l’ho sempre detto. Che abbia fatto tutto da sola, non lo posso dire io e non posso metterci la mano sul fuoco. Escludo il suocero, ma fare tutto da sola in un’ora è impossibile». Antonella ha poi aggiunto: «Non parlo con mia sorella da quattro anni più o meno, dall’ultima volta che siamo andati in carcere da lei. Io avevo cercato un avvicinamento per capire se poteva venire fuori la verità, non le bugie che ha detto dal primo momento. La reazione di Veronica era stata molto dura, da quel momento ho tagliato i contatti con lei definitivamente. Nessuna delle due si è più fatta sentire». «Da parte mia, con Veronica ho chiuso: da parte mia non si torna indietro», ha messo in risalto la sorella di Veronica Panarello, che ha aggiunto sui genitori: «Papà va a trovarla, mamma no: anche lei ha chiuso con Veronica».

