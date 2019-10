Omicidio Luca Sacchi/ Oggi Anastasiya Kylemnyk dai pm: qual è il suo ruolo?

Proseguono serrate le indagini riguardanti l’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso la scorsa settimana a Roma da un colpo di pistola. Al momento si sta cercando di capire in particolare quale sia il ruolo di Anastasiya Kylemnyk, la giovane fidanzata della vittima, che la sera del 23 ottobre scorso sarebbe stata presente sul luogo del delitto con uno zaino pieno di soldi, forse per acquistare della droga. Una versione che circola con forza in queste ultime ore sui principali quotidiani nazionali, ma che ovviamente andrà prima confermata. A riguardo, oggi la giovane baby sitter ucraina verrà ascoltata dal pubblico ministero Nadia Plastina, che cercherà di meglio capire cosa sia successo meno di una settimana fa. «Siamo i primi a voler capire la verità», le parole di Armida Decina e Paolo Salice, i legali della famiglia Sacchi, che non presteranno però “aiuto” alla Kylemnyk: «Impossibile a livello morale», spiegano, come riporta l’edizione online de Il Mattino.

I TANTI PUNTI DA CHIARIRE IN MERITO ALL’OMICIDIO DI LUCA SACCHI

Numerosi i punti da chiarire, a cominciare da quanto rilevato dall’autopsia sul corpo di Luca, che è stato rinvenuto con numerose ferite compatibili con un oggetto contundente, molto probabilmente una mazza da baseball: la versione iniziale era che i due pusher avessero picchiato Anastasiya, e che Luca l’avesse difesa ricevendo poi un colpo di pistola, ma da questi indizi sembrerebbe che la ragazza fosse totalmente estranea ai fatti. C’è poi il giallo della Smart noleggiata da Del Grosso e Paolo Pirino, riconsegnata con una spaccatura sul paraurti anteriore: cos’è successo all’auto? Possibile che magari i due abbiano deciso di picchiare Luca per qualche sgarro commesso in passato? Magari prima pestandolo con la mazza rinvenuta nei pressi del Raccordo Anulare, e poi investito con la stessa auto ammaccata? Tutte domande a cui si cercherà di dare una risposta: la sensazione circolante è che l’indagine non sarà breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA