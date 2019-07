Omicidio Luca Varani, sentenza Cassazione/ Manuel Foffo unico imputato: “Sta male”

Oggi, 3 luglio 2019, è prevista la sentenza della Cassazione sull’omicidio di Luca Varani: Manuel Foffo è l’unico imputato, visto che il suo amico-complice Marco Prato si è ucciso pochi giorni prima del processo. La Corte d’Appello, lo scorso 10 luglio 2018, ha confermato la pena di 30 anni di reclusione per il 32enne, che secondo i suoi avvocati sarebbe stato picchiato in carcere di recente. I suoi legali temono che tenti il suicidio, ecco le parole di Itana Crialesi e Giammarco Conca a l’Adnkronos: «Incapacità di intendere e di volere. Chiediamo questo. Chiediamo sia finalmente riconosciuta la totale assenza di lucidità di Manuel il giorno in cui Luca Varani è stato ucciso. Chiediamo si tenga conto della sua dipendenza da alcol e droga così come dei suoi trascorsi psichiatrici e della cura farmacologica cui era sottoposto. Manuel è sedato. Manuel è un’ameba, Manuel sta male e deve essere curato».

OMICIDIO LUCA VARANI, OGGI LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SU MANUEL FOFFO

«Non chiediamo sconti, non pretendiamo certo che il nostro assistito sia dichiarato innocente. Lui stesso ha confessato, ammettendo le proprie responsabilità, semplicemente confidiamo nel riconoscimento delle condizioni psichiche di Manuel affinché venga chiuso in una struttura come un Rems che sia in grado di riabilitarlo, curarlo se possibile», hanno aggiunto i legali di Manuel Foffo. A stretto giro di posta è arrivata la replica del padre di Luca Varani: «Foffo sta male? Noi ci ha condannati al dolore per sempre», afferma Giuseppe Varani, che si chiede «da quand’è che Manuel starebbe male? Non sono riusciti i migliori medici, avvocati, criminologi ingaggiati dalla famiglia a raggiungere l’obiettivo che si sono posti, per provare a salvarlo, e ancora continuano? Sta male, questo signorino, dopo che lo hanno condannato a 30 anni? E quando è stato interrogato, quando ha raccontato per filo e per segno cosa aveva fatto, insieme a Prato, non stava male? Gli serviva, la lucidità, per raccontare nei dettagli i giorni passati a girare Roma in cerca di una qualsiasi vittima da torturare per il proprio piacere. Poi, ottenuto il rito abbreviato, ecco che si sente male», riporta Adnkronos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA